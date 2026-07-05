Dos policías rescatan a tres adolescentes con dificultades para salir del mar en Gandia

La Policía Local de Gandia rescató ayer por la mañana a tres jóvenes que se encontraban en el mar y tenían serias dificultades para regresar a la orilla. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas, cuando la unidad de quads, que realiza patrullas preventivas y de vigilancia en turnos de mañana, tarde y noche a lo largo de toda la costa gandiense, detectó la situación de peligro.

Los agentes observaron a los tres adolescentes dentro del agua y comprobaron que no podían salir por sus propios medios. Ante la urgencia del momento y la falta de tiempo para esperar otros recursos, uno de los policías no dudó en lanzarse al agua para auxiliarles.

Un momento del rescate. / Levante-EMV

Mientras tanto, desde la arena, el resto de la unidad activó el protocolo de la denominada línea de vida, una técnica de rescate para la que los agentes reciben formación específica cada año y que resulta fundamental en intervenciones de este tipo. Gracias a esta preparación y a la rápida actuación policial, se pudo organizar el operativo con eficacia y seguridad.

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Unos minutos después, otra agente del cuerpo policial se sumó al rescate y se introdujo en el mar para apoyar a su compañero y facilitar la evacuación de los jóvenes. La Policía Local ha destacado que la coordinación entre todos los efectivos fue total, lo que permitió sacar a los tres adolescentes del agua en buen estado. Solo uno de ellos precisó asistencia sanitaria tras el rescate.