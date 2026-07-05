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Rescate en la Cova Negra de Gandia: bomberos evacúan a un excursionista atrapado en una tirolina

Un operativo de rescate con helicóptero y grupo GERA intervino para asistir a un excursionista atrapado en la Cova Negra de Gandia.

Zona de la Cova Negra en Gandia

Zona de la Cova Negra en Gandia / GOOGLE MAPS

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EP

Valencia

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han asistido este domingo a una persona que se había quedado bloqueada en una tirolina de vía ferrata en la Cova Negra de Gandia, según han informado desde el Consorcio, que ha recibido el aviso a las 9.26 horas.

Los bomberos han movilizado una dotación y sargento del parque de Gandia y grupo de rescate GERA con el helicóptero MV6-R del Consorcio, con médico a bordo.

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La persona afectada ha sido atendida por el médico del helicóptero, que ha constatado un "buen estado general", por lo que finalmente la evacuación se ha realizado por la vía terrestre con vehículo de bomberos hasta zona segura.

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