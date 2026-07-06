Ador intensifica los tratamientos contra las garrapatas tras detectar varios casos de picaduras

El Ayuntamiento de Ador ha recibido una comunicación de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana en la que se alerta del incremento de la presencia de garrapatas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, entre los que se encuentra la localidad.

Ante esta situación, el consistorio recuerda que ya había puesto en marcha una serie de actuaciones preventivas para minimizar el riesgo, entre ellas la aplicación de tratamientos específicos contra estos parásitos en las zonas de uso público con mayor probabilidad de afección, especialmente en aquellos espacios frecuentados por menores, como parques y áreas infantiles.

La alcaldesa de Ador, Manela Faus, ha explicado que el ayuntamiento analiza la posible evolución de la situación y no descarta adoptar nuevas medidas si fuera necesario. La primera edil reconoce que existe preocupación, ya que en los últimos días el consistorio ha recibido varias comunicaciones de vecinos que han sufrido picaduras de garrapata.

"Ha habido algún caso que ha tenido que acudir al centro de salud, aunque afortunadamente no se ha producido ninguna infección, por lo que, de momento, queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a la población", ha señalado Faus. No obstante, insiste en la importancia de mantener la vigilancia y acudir al centro de salud en el caso de detectar la presencia de estos parástiso.

Según explica la primera edil, uno de los casos registrados en el consistorio habría afectado a un menor, por lo que el ayuntamiento sospecha que la picadura pudo producirse en el área de juegos infantil del municipio. Como medida preventiva, la empresa encargada del servicio de control de plagas ha intensificado los trabajos en este espacio con la aplicación de un tratamiento específico para eliminar estos parásitos.

Repetir el tratamiento

"Ya se ha realizado el tratamiento y no descartamos repetirlo si detectamos nuevos casos o si los técnicos consideran que es necesario", afirma la alcaldesa. Asimismo, recuerda que la proliferación de garrapatas no es un problema exclusivo de Ador, sino que la situación también ha afectado a numerosos municipios de la Comunitat Valenciana. "Es un tema que nos preocupa y vamos a estar pendientes de su evolución para poner en marcha todas las medidas que sean necesarias para proteger a la población", añade.

En la comunicación remitida a los ayuntamientos, la Dirección General de Salud Pública advierte de que el aumento de las temperaturas, los efectos del cambio climático y el incremento de la fauna silvestre, como la presencia de jabalíes, han favorecido la expansión de las poblaciones de garrapatas en la Comunitat Valenciana. Esta situación ha provocado un incremento del riesgo de contacto entre estos parásitos y la población, especialmente en zonas naturales, espacios verdes y áreas recreativas.

Enfermedades infecciones

El documento recuerda que algunas especies de garrapatas pueden actuar como transmisores de enfermedades infecciosas, entre ellas la enfermedad de Lyme, la fiebre exantemática mediterránea, la encefalitis transmitida por garrapatas o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Además, Salud Pública señala que en algunos puntos de la Comunitat Valenciana ya se ha detectado un aumento de las picaduras que han requerido atención sanitaria en los centros de Atención Primaria.

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Por este motivo, la Generalitat insta a los municipios a reforzar las tareas de prevención, vigilancia y control, especialmente en aquellas zonas donde existe una mayor afluencia de personas o un mayor riesgo de exposición. Entre las recomendaciones figuran la realización de tratamientos cuando sea necesario, la vigilancia de las áreas verdes y la difusión de información preventiva entre la ciudadanía para reducir el riesgo de picaduras y facilitar una detección temprana de posibles casos.