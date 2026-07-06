Apoteósico concierto de Lyberic y de la Orquesta Sinfónica de la AAMO en Oliva
El recital en homenaje a Il Divo el sábado frente al Centre Polivalent congregó a más de mil personas
El grupo Lyberic y la Orquesta Sinfónica de l’Associació Artístico Musical de Oliva ofrecieron un recital el sábado en el centro del paseo Gregori Maians, frente al Centre Polivalent, con más de 1.500 personas. Fue un homenaje al grupo Il Divo con canciones de diversas épocas que encantaron a los asistentes. La banda de la AAMO dedicó el concierto al presidente, Juan Carlos Morera, presente en el acto, tras su convalecencia médica
Los miembros del grupo Lyberic mostraron públicamente su asombro por la gran calidad musical de la Orquesta Sinfónica de l’Associació Artístico Musical d’Oliva hasta tal punto que indicaron en un momento del concierto que querían que la entidad musical olivense les acompañara en la grabación del próximo disco del grupo. “Oliva debe admirar la gran orquesta sinfónica que tiene, bajo la batuta de un gran director como es Miguel Ángel Grau”, señalaron.
El concierto demostró la gran calidad vocal de los tres componentes del grupo Lyberic, tanto el tenor valenciano Néstor Martorell, como el tenor extremeño y capitán del grupo Juan Ledesma y el barítono armenio Edgar Abramiam, que armonizaron perfectamente con los acordes de la banda sinfónica olivense desde las 23.15 horas hasta prácticamente la una y media de la madrugada.
Abrieron el repertorio con la banda sonora de "Gladiator", a la que siguieron canciones como “La fuerza del corazón” de Alejandro Sanz o un popurrí de boleros famosos y a lo largo de la noche se interpretaron piezas dedicadas al amor, a las madres y también a los niños.
El momento cénit del concierto llegó con la magnífica interpretación del “Nesum Dorma” de Giacommo Puccini, tras pasar por “Caruso” o piezas como “Regresa a mí”, “Hasta mi final” o “Medio ti volare” y concluyeron con interpretaciones como “El ganador se lleva todo” de ABBA o “My Way” de Frank Sinatra muy aplaudidas por el público.
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