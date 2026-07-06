El auditorio de Palma de Gandia recupera la climatización tras una inversión de 56.759 euros

El auditorio de Palma de Gandia ha estrenado climatización, coincidiendo con la primera ola de calor del verano. El recinto se inauguró con ella, pero se estropeó hace años y desde entonces el ayuntamiento no había encontrado financiación para renovar el equipamiento. Finalmente, gracias a una ayuda del Pla Obert d'Inversions, de la Diputación, se ha podido materializar, con 56.759 euros.

El aparato, que se ha instalado en la terraza, con sus conductos correspondientes, proporciona tanto aire acondicionado como calefacción. Después de las labores de montaje se estrenó el sábado, en el concierto de intercambio entre las bandas del Grau de Gandia y de Palma de Gandia. Y la gente estuvo muy a gusto, en todos los sentidos.

El aparato en la terraza. / Levante-EMV

Tener la climatización era una reivindicación histórica de los usuarios, pero especialmente de la banda de música, ya que acude allí a ensayar, además de protagonizar los principales conciertos. Pero, tal y como señala la alcaldesa, Paula Femenia, el edificio también se usa mucho por asociaciones, grupos de teatro, incluso se cede a comparsas festeras de la vecina localidad de Ador, y es una alternativa para acoger actos los días de lluvia.