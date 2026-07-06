Cinco águilas pescadoras vuelven a la Marjal de Pego-Oliva tras completar su primera migración

El programa de reintroducción del águila pescadora en la Marjal de Pego-Oliva mantiene sus buenos resultados. Si en 2024 la Generalitat confirmó el regreso del primer macho liberado un año antes, ahora ha constatado la vuelta de cinco ejemplares procedentes de Escocia a este espacio natural.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación ha informado de que cuatro de las aves fueron liberadas en 2024 y han regresado por primera vez tras completar su primera migración, mientras que el macho liberado en 2023 ha vuelto por segundo año consecutivo.

La llegada de estas especies supone un nuevo avance en el programa de recuperación del águila pescadora, que lleva a cabo la Dirección General de Medio Natural y Animal, ya que el comportamiento observado se ajusta al ciclo biológico de la especie. Durante su primer año de vida, las águilas pescadoras permanecen en sus áreas de invernada y no suelen regresar a sus zonas de nacimiento o liberación hasta el segundo año.

Además, los primeros resultados del seguimiento también refuerzan una de las hipótesis del equipo técnico del proyecto. Concretamente, los ejemplares que han regresado coinciden con aquellos que permanecieron durante más tiempo en el entorno del Marjal de Pego-Oliva tras su liberación, antes de iniciar la migración hacia África. Esa mayor permanencia podría haber favorecido su desarrollo físico y el perfeccionamiento de sus técnicas de pesca, por lo que aumentan sus probabilidades de supervivencia durante la primera migración y facilitan, a su vez, su posterior regreso.

Las cinco aves proceden de Escocia gracias a la colaboración entre la Generalitat, la Fundación Migres, la Fundación Iberdrola y la Fundación Roy Dennis, entidad que desde 2023 aporta anualmente doce pollos al proyecto valenciano de reintroducción.

Los ejemplares identificados esta temporada son la hembra 1LJ, liberada en 2024 y fotografiada el 15 de mayo en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza; el macho 1JT, liberado en 2024 y observado el 14 de junio en el Espai Natural dels Estanys d'Almenara mediante una cámara instalada en uno de los nidos habilitados para la especie; el macho 1JW, también liberado en 2024 e identificado el 29 de junio en el Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva; el macho 1LM liberado en 2024 y observado el 2 de julio en la Marjal de Almenara en la misma zona que 1JT; y el macho 1HC, liberado en 2023, localizado nuevamente el pasado 19 de junio en las inmediaciones de uno de los nuevos nidos instalados en el Parque Natural de l'Albufera.

Procedencia de nido escocés

Uno de los casos más relevantes, es el del macho 1JW, procedente de un nido escocés conocido como Loch Arkaig, que ha sido estudiado mediante cámaras desde hace años. Durante la temporada de cría de 2024 fue necesario intervenir para garantizar la supervivencia de los pollos tras detectarse que el macho reproductor había dejado de aportar alimento de forma regular. Sin embargo, su regreso este año pone de manifiesto la capacidad de adaptación y resiliencia de la especie cuando dispone de las condiciones adecuadas para su recuperación.

Otro de los aspectos destacados, es que los cuatro machos que han regresado este año han sido observados mientras utilizaban o visitaban nidos artificiales instalados dentro del programa de recuperación desarrollado por la Generalitat, con la colaboración de la Fundación Migres y la Fundación Iberdrola España, así como los ayuntamientos de Pego, Oliva, Dénia y Xàbia y, en el caso de Almenara, del Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires-Ecologistes en Acció (GER-EA). Estas estructuras tienen como objetivo facilitar el futuro establecimiento de parejas reproductoras en distintos humedales de la Comunitat Valenciana.

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La Generalitat continuará con el seguimiento de estos ejemplares durante los próximos meses para conocer su evolución y comprobar si permanecen en la Comunitat Valenciana hasta alcanzar la madurez sexual, paso previo a la posible formación de las primeras parejas reproductoras dentro del proyecto de recuperación que está financiado con fondos europeos (PEPAC).