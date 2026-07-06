Las fallas ironizan sobre el traslado de la Cavalcada del Ninot a la playa de Gandia: "Dicen que en verano es mejor, pero las raíces no las mantiene un tour-operador"

El traslado de la Cavalcada del Ninot a la playa de Gandia no dejó indiferentes a los falleros. De hecho, el cambio de fechas y de ubicación fue uno de los temas más recurrentes entre las 23 comisiones participantes en este acto, que se celebró este sábado y, por ello, aprovecharon el carácter satírico del desfile para expresar su desacuerdo con una decisión que, como se pudo observar a través de algunos carteles, consideran alejada de la tradición fallera.

Las fallas L'Alquerieta i Museu Faller y Passeig Lluís Belda fueron algunas de las más críticas. A través de carteles y escenas cargadas de ironía cuestionaron tanto el traslado al verano como el proceso que llevó a su aprobación.

Sin embargo, estas no fueron las únicas que dejaron entrever su postura. «Capricho del concejal o idea genial, llevar las Fallas a la playa ya es habitual», podía leerse en uno de los mensajes. En otro, se anunciaba irónicamente: «Se vende asamblea de la FDF», en alusión a la votación celebrada el pasado abril.

Otra de las comisiones también recurrió al humor para convertir a las Reinas de la falla en Marines Falleres. Señalaban: «Para poder llevar esta cabalgata a primera línea de la playa nos hemos visto obligados a imaginar nuestras propias Marines Falleres».

Una de las críticas sobre el cambio de la Cavalcada del Ninot. / Àlex Oltra

Las críticas fueron más allá del simple cambio de escenario y pusieron el foco en el sentido de la celebración. «Ahora nos han traído a la playa para ver si lo encaminan y, si las ideas no son buenas... el dinero siempre funciona», señalaba otro de los mensajes expuestos durante el recorrido.

En la misma línea, otra de las composiciones lamentaba que «la cabalgata que era de la ciudad y de los falleros, ahora es para los forasteros», al tiempo que cuestionaba el argumento turístico de la iniciativa: «Dicen que en verano es mejor, pero las raíces no las mantiene un tour-operador». Incluso hubo espacio para resumir el malestar con una frase rotunda: «Hacerlo en julio es un horror».

Con el ingenio y la crítica que caracterizan a la Cavalcada del Ninot, las comisiones convirtieron el propio desfile en un escaparate para mostrar el debate que ha generado esta nueva etapa de la celebración. El debate también se trasladó a las redes sociales, donde hubo una gran división de opiniones. Sin embargo, todavía no se ha determinado si esta Cavalcada del Ninot se repetirá en la playa el próximo año o regresará a la ciudad en sus fechas habituales.

Por su parte, algunas comisiones han celebrado este cambio. Por ejemplo, la falla Màrtirs reconocía a través de un comunicado que "el éxito ha estado garantizado", por lo que han dado las gracias a todas las personas que han creído en este proyecto.

La Vilanova también ha puesto en valor "el escenario inmejorable, la primera línea de la playa de Gandia, compartiendo una de las tradiciones más bonitas de las Fallas".

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Agua y asientos

A lo largo del recorrido se habilitaron dos puntos de avituallamiento con agua para los participantes. Además, se instalaron sillas en primera línea del desfile, cuyo alquiler, por seis euros, se destinó íntegramente a las comisiones falleras.