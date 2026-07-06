Gandia constituye una Mesa para la Convivencia con agentes sociales para relanzar el Pacto por el Civismo

El Gobierno de Gandia anunció este lunes la puesta en marcha de la primera Mesa para la Convivencia de la ciudad, un nuevo órgano de gobernanza que se integra en el plan Conviu. Así lo presentó el alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por la concejala de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, en una reunión en Urbalab con varios agentes sociales.

Este plan, según fuentes municipales, es una iniciativa enmarcada dentro de Avant Gandia que nace con el objetivo de anticiparse a los retos de convivencia, mejorar la gestión de los espacios compartidos y reforzar la cohesión social.

Prieto señaló que la convivencia es una responsabilidad compartida. "El ayuntamiento tiene un papel fundamental, pero no puede actuar solo, necesita la colaboración de todos los agentes sociales, económicos e institucionales de la ciudad".

La Mesa para la Convivencia de Gandia es un espacio permanente de diálogo, coordinación y trabajo conjunto que reunirá a representantes municipales, administraciones, Policía Local, entidades sociales, movimiento vecinal, comunidad universitaria y otros agentes implicados en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Según explicó el alcalde de Gandia se suma así a otras grandes ciudades españolas que ya cuentan con órganos específicos destinados a coordinar políticas de convivencia y prevención de conflictos desde una perspectiva transversal.

La nueva mesa nace con la vocación de convertirse en un foro estable para compartir información, detectar necesidades, coordinar actuaciones e impulsar iniciativas que permitan ofrecer respuestas conjuntas antes de que los problemas aparezcan o se agraven.

Uno de los objetivos de esta mesa será impulsar un Pacto por el Civismo y la Convivencia, una iniciativa ya anunciada por el gobierno municipal y que ahora inicia su fase de desarrollo participativo. El pacto se construirá a partir de un amplio proceso de consulta y participación que se desarrollará en las Juntas de Distrito de todos los barrios de Gandia. El objetivo es incorporar propuestas procedentes de la ciudadanía, las asociaciones, las entidades sociales, los grupos políticos y el resto de actores implicados en la vida pública de la ciudad.

El alcalde explicó que la Mesa para la Convivencia formulará una primera batería de propuestas, pero el documento final se enriquecerá con las aportaciones que surjan en los distintos espacios de participación ciudadana.

De este modo, el ayuntamiento pretende que el futuro pacto se convierta en un acuerdo colectivo que refleje las necesidades reales de los barrios y permita establecer nuevas medidas destinadas a favorecer el respeto mutuo, el uso responsable de los espacios comunes y la convivencia diaria.

Una vez elaborado, el documento será presentado en las Juntas de Distrito y posteriormente trasladado al Consell Econòmic i Social para culminar su tramitación y validación.

Prieto remarcó que el plan no se limita a reaccionar ante situaciones problemáticas, sino que persigue actuar de forma preventiva. Se trata de identificar de manera temprana posibles focos de conflicto, compartir información entre departamentos y agentes implicados, escuchar todas las sensibilidades presentes en la ciudad y diseñar respuestas coordinadas que permitan evitar la aparición o el agravamiento de situaciones que afecten a la convivencia.

El alcalde recordó que el ayuntamiento ya ha impulsado importantes modificaciones normativas durante los últimos meses, especialmente en materias relacionadas con la movilidad y la convivencia ciudadana.

Entre ellas citó las nuevas regulaciones relativas al uso de patinetes eléctricos y las modificaciones introducidas en materia de tenencia de gallos en el núcleo urbano consolidado, actuaciones que buscan mejorar tanto la convivencia vecinal como la utilización responsable del espacio público. No obstante, Prieto ha subrayado que "tan importante como aprobar nuevas normas es garantizar que estas se cumplan".

Por ello, uno de los pilares del plan será reforzar los mecanismos de control, seguimiento y fiscalización de las medidas adoptadas, con la finalidad de ofrecer mayores garantías a la ciudadanía y asegurar la eficacia de las políticas públicas que se desarrollen.

El segundo gran eje estratégico será el fortalecimiento de los servicios públicos municipales. Según ha avanzado el alcalde, el ayuntamiento trabaja con el horizonte del próximo mes de septiembre para presentar un importante plan de mejora y refuerzo de las principales contratas y servicios municipales, una actuación que se desarrollará de manera paralela a las nuevas medidas de convivencia.

Este refuerzo afectará a ámbitos como la accesibilidad, la videovigilancia, la señalización urbana, la pintura viaria y otros servicios esenciales relacionados con el mantenimiento y la gestión del espacio público.

El objetivo, explicó Prieto, es adaptar los recursos municipales "a las necesidades actuales de la ciudad, responder de manera más eficaz a los nuevos retos urbanos y continuar elevando progresivamente los estándares de calidad de los servicios que reciben los ciudadanos".

"La inmensa mayoría de los ciudadanos hacen las cosas bien cada día desde el civismo. Nuestra obligación es premiar ese comportamiento y actuar sobre la minoría que incumple las normas para garantizar más orden, más control y una mayor eficacia de la administración", concluyó.

Críticas del PP

El concejal del Grupo Municipal Popular David Ronda considera que esta iniciativa “no es más que una nueva operación de maquillaje político para intentar ocultar la falta de gestión que sufre Gandia”. Ronda añadió que hace casi un año el PP presentó cinco pactos de ciudad con más de 40 propuestas para abordar los principales retos de Gandia, entre ellos el Pacto por la Buena Política, “sin que el alcalde haya dado una sola respuesta ni haya mostrado la más mínima voluntad de diálogo”.

El concejal popular también se preguntó "de qué pactos habla Prieto cuando lleva un año ignorando las propuestas de la principal fuerza de la oposición" y "de qué convivencia presume un alcalde que acaba de ser condenado por vulnerar un derecho fundamental de la oposición al impedir el acceso a información municipal".