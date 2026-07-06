Avanzan en Gandia las obras de la nueva zona de aparcamiento para el Grau con 123 plazas y más espacios verdes
La actuación en la avenida del Port supone una inversión de 115.000 euros y estará lista en unas semanas
Continúan en Gandia las obras de asfaltado y reurbanización en la avenida del Port, en el Grau, con el fin de crear una nueva zona de estacionamiento. Su finalización está prevista en las próximas semanas. La presidenta de la Junta de Distrito, Elena Moncho, y el director general de Servicios Básicos, Sebas Gálvez, visitaron recientemente las obras.
Moncho y Gálvez explicaron que esta actuación forma parte del Plan de Humanización de Plazas y Calles impulsado por el Ayuntamiento de Gandia y se ejecuta dentro de la concesión del servicio de mantenimiento, conservación, reparación, restauración y rehabilitación de las vías públicas urbanas, caminos y vías rurales del municipio.
La intervención cuenta con una inversión de 114.875 euros y un plazo de ejecución estimado de un mes y medio. Una vez concluidas las obras, el espacio dispondrá de 123 plazas para vehículos, 43 plazas para motocicletas y cuatro plazas adaptadas para personas con movilidad reducida. «El objetivo es continuar mejorando la movilidad y ofrecer soluciones reales a las necesidades de estacionamiento de los vecinos», señalaron los responsables municipales.
Además el proyecto incorpora una importante mejora ambiental mediante la plantación de 30 nuevos árboles y la instalación de una red de riego, una actuación que contribuirá a incrementar las zonas verdes y la calidad paisajística de un entorno que actualmente presenta poca masa arbórea.
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