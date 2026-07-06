Gandia impulsa una jornada de apoyo emocional para la comunidad venezolana afectada por los terremotos

La concejala de Bienestar Social de Gandia, Inma Rodríguez, presentó esta mañana en rueda de prensa, junto con la presidenta de la fundación Next To You, Virginia Pons, y la psicóloga Sara Yaes, una jornada de apoyo emocional dirigida a la comunidad venezolana residente en Gandia y la Safor después de los recientes terremotos registrados en Venezuela.

Rodríguez explicó que la iniciativa surge a raíz de las conversaciones mantenidas con vecinos de origen venezolano, "que trasladaron al consistorio la preocupación, la tristeza y la impotencia que están viviendo al encontrarse lejos de sus familiares y seres queridos en un momento especialmente difícil para su país".

“Muchas de estas personas están haciendo un gran esfuerzo para gestionar su preocupación sin trasladarla a sus hijos e hijas, pero también nos manifestaron la necesidad de contar con un espacio seguro donde poder compartir sus emociones, sentirse escuchadas y recibir apoyo profesional”, dijo la regidora.

Ante esta necesidad, el ayuntamiento contactó con la Fundación Next To You, entidad que se sumó inmediatamente a la propuesta para poner en marcha una jornada de acompañamiento emocional que tendrá lugar el próximo 7 de julio a las 19 horas en el Centro Social de Benipeixcar, ubicado en la calle Sants de la Pedra, número 16.

Por su parte, Virginia Pons destacó el compromiso de la fundación con las personas afectadas por situaciones traumáticas y ha recordado la experiencia acumulada a través del proyecto "Reconstruyendo vidas después de la dana", desarrollado en Massanassa, donde se presta apoyo psicológico y emocional a personas afectadas por la catástrofe.

“Queremos estar junto a la comunidad venezolana en un momento tan duro como este. Sabemos que la distancia incrementa la sensación de impotencia y queremos ofrecer un espacio seguro donde las personas puedan sentirse acompañadas y encontrar apoyo emocional”, afirmó.

La presidenta de la fundación recalcó que la actividad será completamente gratuita y estará abierta a todas las personas venezolanas de Gandia, la Safor y localidades próximas que deseen participar.

La psicóloga de la fundación, Sara Yaes, explicó que la jornada se centrará en abordar las reacciones emocionales habituales que aparecen después de una catástrofe de estas características, como por ejemplo la ansiedad, el miedo, la tristeza, la incertidumbre o la sensación de impotencia.

“No se trata de una terapia grupal, sino de una intervención psicosocial basada en la escucha, el respeto y el acompañamiento. Cada persona podrá participar activamente o simplemente acudir para escuchar y sentirse apoyada por otras personas que están viviendo una situación similar”, indicó.

Durante el encuentro se ofrecerán herramientas sencillas para ayudar a gestionar el malestar emocional y se fomentará el apoyo mutuo entre los asistentes, con el objetivo que encuentren un espacio donde compartir sus experiencias y afrontar de una manera más saludable el impacto emocional de la tragedia.