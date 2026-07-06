Gandia organiza una visita guiada al castillo de Bairén para presentar los resultados de las últimas excavaciones
La cita será este sábado, 11 de julio, a cargo del codirector de la intervención, el arqueólogo Joan Negre
El Parque Arqueológico del Castillo de Bairén, en Gandia, acogerá este sábado, 11 de julio, a las 19 horas, una visita guiada especial para dar a conocer los resultados de las excavaciones y trabajos de restauración desarrollados durante la tercera fase del Plan Director del monumento.
La actividad estará conducida por el arqueólogo gandiense Joan Negre, codirector de la intervención arqueológica, quien explicará sobre el terreno las últimas actuaciones hechas, así como los principales hallazgos localizados durante los trabajos.
Esta tercera fase ha permitido avanzar en la recuperación del conjunto defensivo del Bairén, con la restauración de nuevos elementos de la fortaleza y el estudio de espacios que ayudan a conocer mejor la evolución histórica de uno de los principales símbolos patrimoniales de Gandia.
Entre los resultados más destacados se encuentran la recuperación de materiales arqueológicos de época andalusí, como restos cerámicos y alimentarias que aportan nueva información sobre la vida cotidiana de las personas que habitaron este espacio hace cerca de mil años.
Desde el ayuntamiento animan a la ciudadanía a participar en esta visita y descubrir de primera mano la evolución de un proyecto que está permitiendo recuperar el castillo como espacio de memoria, investigación y divulgación histórica. La actividad es gratuita y no necesita reserva previa. La salida será desde la base del castillo.
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