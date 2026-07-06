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El "reto viral marrón" obliga a Oliva a cerrar sus piscinas municipales en plena ola de calor

El consistorio ha detectado restos fecales en las instalaciones cubiertas y descubiertas

Una piscina de la Safor, en una imagen de archivo.

Una piscina de la Safor, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

El conocido como "reto marrón" ha llegado a Oliva. El ayuntamiento se ha visto obligado a cerrar las piscinas municipales, tanto la cubierta como la descubierta, tras detectar restos fecales en ambas instalaciones.

Este desafío, viralizado a través de las redes sociales, consiste en animar a los usuarios a defecar en piscinas públicas para provocar su cierre, un hecho que genera importantes problemas en numerosos municipios durante la temporada estival.

El consistorio ha denunciado que esta misma mañana se han localizado excrementos en las dos piscinas municipales, por lo que han decidido clausurar las instalaciones de forma inmediata para garantizar la seguridad de los usuarios.

Tras la retirada de los restos, los servicios municipales deberán llevar a cabo un proceso completo de limpieza, desinfección, purificación y filtrado del agua antes de poder reabrir las piscinas. Por el momento, el ayuntamiento no ha fijado una fecha para su reapertura.

Desde el consistorio lamentan este acto incívico, que obliga a privar del servicio a todos los usuarios precisamente cuando la comarca afronta un episodio de calor extremo, con avisos naranja y rojo previstos para mañana por las altas temperaturas.

Tercera piscina cerrada

Oliva es el tercer municipio de la Safor que se ha visto obligado a cerrar sus instalaciones acuáticas esta semana por el mismo motivo. Como ya informó este diario, Bellreguard anunció este sábado el cierre temporal de la piscina municipal tras registrarse un incidente que obliga a activar un protocolo completo de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios.

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Villalonga, por su parte, también tuvo que activar unos días antes los protocolos de desinfección al detectar restos fecales.

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