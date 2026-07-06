Oliva suspende este martes las actividades al aire libre en los campus de verano ante la alerta roja por altas temperaturas

La Safor se enfrenta este miércoles a una alerta roja por altas temperaturas. Los ayuntamientos ya han activado sus Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para poner en marcha las distintas medidas necesarias para proteger a los vecinos y vecinas ante este episodio de calor extremo previsto para los próximos días. Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana han decretado alertas naranja y roja por altas temperaturas a lo largo de esta semaana.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal de Oliva se ha reunido este lunes, bajo la presidencia de la alcaldesa, Yolanda Pastor, para evaluar la evolución del episodio y adoptar las medidas necesarias con el objetivo de minimizar los riesgos para la población.

Entre las decisiones adoptadas, destaca la suspensión de todas las actividades al aire libre en los campus y escuelas de verano durante el periodo de vigencia de las alertas, con la única excepción de los juegos de agua y las actividades que se desarrollen en piscinas. Cada escuela de verano comunicará a las familias la reorganización de las actividades, que podrán trasladarse a espacios interiores adecuados o adaptarse en función de las circunstancias.

Recomendaciones

El consistorio también ha recordado una serie de recomendaciones para hacer frente a las altas temperaturas. Entre ellas, piden a la ciudadanía prestar especial atención a las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas. Por otra parte, recuerdan la importancia de beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, permanecer en lugares frescos o a la sombra, evitar el ejercicio físico intenso durante las horas centrales del día, utilizar protección solar, evitar el consumo de alcohol y bebidas con cafeína y vestir ropa ligera y de colores claros.

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El consistorio recomienda seguir la información que difundan los canales oficiales ante posibles actualizaciones de la situación meteorológica y recuerda que, en caso de emergencia, están disponibles los teléfonos 112, de Emergencias de la Comunitat Valenciana, y el 092, de la Policía Local de Oliva.