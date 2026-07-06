Pep Laza llega a Oliva con la obra teatral ‘Caps de suro, peus de plom’
La cita, dentro de la programación del Orgullo LGTBI, será este miércoles en el Centre Polivalent con entrada gratuita
Llega a Oliva la obra teatral ‘Caps de suro, peus de plom’ a cargo de una compañía teatral valenciana Pep Laza. La representación teatral tendrá lugar este miércoles 8 de julio, a les 19 h en el Centre Polivalent. Está enmarcada dentro de la programación del Orgullo LGTBI de Oliva. La entrada es libre y gratuita.
El acto está organizado por la Concejalía de Bienestar Social, encabezada por Teresa Tur, en colaboración de la Consellería de Cultura y Deporte y del Instituto Valenciano de Cultura. Se trata de un espectáculo de "clown" que habla de equilibrio, fragilidad y emociones a cargo de la compañía del picassentí Pep Laza, también autor de la obra, y bajo la dirección de Patrícia Pardo.
‘Caps de suro, peus de plom” es una obra teatral de aproximadamente 50 minutos de duración. El espectáculo combina humor, amor, ternura y profundidad visual, en una cuidada puesta en escena con luces y video para explorar temas como la lucha cotidiana, la vulnerabilidad, la resistencia, la investigación del equilibrio o la aceptación. Asumir que mostrarse vulnerable también genera belleza, más allá de los cánones establecidos y del patriarcado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Justicia anula la condena de tres años y medio de cárcel por el 'caso Tele7' al exalcalde de Gandia Arturo Torró un año después de su muerte
- Dos policías rescatan a tres adolescentes con dificultades para salir del mar en Gandia
- Así será la nueva zona de ocio del parque Clot de la Mota en la playa de Gandia: con 'food-trucks' y apertura en octubre
- Oliva prohíbe los conciertos en Duna Market tras las quejas vecinales por el ruido
- Gandia y Tarancón, una relación cimentada en el turismo: 'Parece que los madrileños lo acaparen todo, pero a los de Cuenca también nos gusta mucho esta playa
- Xeraco recurrirá el fallo que respalda la construcción de una nueva gasolinera junto a un supermercado en el municipio
- Los agricultores de Oliva se interesan por el cultivo del aguacate
- Rescate en la Cova Negra de Gandia: bomberos evacúan a un excursionista atrapado en una tirolina