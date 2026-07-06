Pep Laza llega a Oliva con la obra teatral ‘Caps de suro, peus de plom’

Llega a Oliva la obra teatral ‘Caps de suro, peus de plom’ a cargo de una compañía teatral valenciana Pep Laza. La representación teatral tendrá lugar este miércoles 8 de julio, a les 19 h en el Centre Polivalent. Está enmarcada dentro de la programación del Orgullo LGTBI de Oliva. La entrada es libre y gratuita.

El acto está organizado por la Concejalía de Bienestar Social, encabezada por Teresa Tur, en colaboración de la Consellería de Cultura y Deporte y del Instituto Valenciano de Cultura. Se trata de un espectáculo de "clown" que habla de equilibrio, fragilidad y emociones a cargo de la compañía del picassentí Pep Laza, también autor de la obra, y bajo la dirección de Patrícia Pardo.

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‘Caps de suro, peus de plom” es una obra teatral de aproximadamente 50 minutos de duración. El espectáculo combina humor, amor, ternura y profundidad visual, en una cuidada puesta en escena con luces y video para explorar temas como la lucha cotidiana, la vulnerabilidad, la resistencia, la investigación del equilibrio o la aceptación. Asumir que mostrarse vulnerable también genera belleza, más allá de los cánones establecidos y del patriarcado.