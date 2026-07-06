Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio SonejaAviso rojo ola de calorFinca RojaDesalojados AzuébarSucesos XàbiaCrimen AlicanteFestival techno Port de Sagunt
instagramlinkedin

Pep Laza llega a Oliva con la obra teatral ‘Caps de suro, peus de plom’

La cita, dentro de la programación del Orgullo LGTBI, será este miércoles en el Centre Polivalent con entrada gratuita

Pep Laza en la obra.

Pep Laza en la obra. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miquel Font

Oliva

Llega a Oliva la obra teatral ‘Caps de suro, peus de plom’ a cargo de una compañía teatral valenciana Pep Laza. La representación teatral tendrá lugar este miércoles 8 de julio, a les 19 h en el Centre Polivalent. Está enmarcada dentro de la programación del Orgullo LGTBI de Oliva. La entrada es libre y gratuita.

El acto está organizado por la Concejalía de Bienestar Social, encabezada por Teresa Tur, en colaboración de la Consellería de Cultura y Deporte y del Instituto Valenciano de Cultura. Se trata de un espectáculo de "clown" que habla de equilibrio, fragilidad y emociones a cargo de la compañía del picassentí Pep Laza, también autor de la obra, y bajo la dirección de Patrícia Pardo.

Noticias relacionadas

‘Caps de suro, peus de plom” es una obra teatral de aproximadamente 50 minutos de duración. El espectáculo combina humor, amor, ternura y profundidad visual, en una cuidada puesta en escena con luces y video para explorar temas como la lucha cotidiana, la vulnerabilidad, la resistencia, la investigación del equilibrio o la aceptación. Asumir que mostrarse vulnerable también genera belleza, más allá de los cánones establecidos y del patriarcado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia anula la condena de tres años y medio de cárcel por el 'caso Tele7' al exalcalde de Gandia Arturo Torró un año después de su muerte
  2. Dos policías rescatan a tres adolescentes con dificultades para salir del mar en Gandia
  3. Así será la nueva zona de ocio del parque Clot de la Mota en la playa de Gandia: con 'food-trucks' y apertura en octubre
  4. Oliva prohíbe los conciertos en Duna Market tras las quejas vecinales por el ruido
  5. Gandia y Tarancón, una relación cimentada en el turismo: 'Parece que los madrileños lo acaparen todo, pero a los de Cuenca también nos gusta mucho esta playa
  6. Xeraco recurrirá el fallo que respalda la construcción de una nueva gasolinera junto a un supermercado en el municipio
  7. Los agricultores de Oliva se interesan por el cultivo del aguacate
  8. Rescate en la Cova Negra de Gandia: bomberos evacúan a un excursionista atrapado en una tirolina

Pep Laza llega a Oliva con la obra teatral ‘Caps de suro, peus de plom’

Pep Laza llega a Oliva con la obra teatral ‘Caps de suro, peus de plom’

Rescate en la Cova Negra de Gandia: bomberos evacúan a un excursionista atrapado en una tirolina

Rescate en la Cova Negra de Gandia: bomberos evacúan a un excursionista atrapado en una tirolina

Dos policías rescatan a tres adolescentes con dificultades para salir del mar en Gandia

Dos policías rescatan a tres adolescentes con dificultades para salir del mar en Gandia

El calor obliga a recortar la distancia de la primera prueba del Circuit de Curses Safor-Valldigna en Xeresa

El calor obliga a recortar la distancia de la primera prueba del Circuit de Curses Safor-Valldigna en Xeresa

Bellreguard cierra su piscina municipal por motivos higiénicos y sanitarios en plena ola de calor

Bellreguard cierra su piscina municipal por motivos higiénicos y sanitarios en plena ola de calor

La tercera vida de Ángel, un vecino de Simat que sobrevivió a un atropello y ahora vence a una enfermedad cardíaca letal

La tercera vida de Ángel, un vecino de Simat que sobrevivió a un atropello y ahora vence a una enfermedad cardíaca letal

El PSPV denuncia que el 85 % de las inversiones previstas por el Consell para 2025 en la Safor sigue sin ejecutarse

El PSPV denuncia que el 85 % de las inversiones previstas por el Consell para 2025 en la Safor sigue sin ejecutarse

Barx estrena un dron con IA para emitir avisos, prevenir fuegos y buscar a personas desaparecidas

Barx estrena un dron con IA para emitir avisos, prevenir fuegos y buscar a personas desaparecidas
Tracking Pixel Contents