Simat de la Valldigna arropa a Rafa Botella, un vecino con tetraplejia desde hace más de veinte años, en la presentación de su primer libro

Decenas de personas asistieron el pasado viernes a la presentación de "Evolución", el primer libro de Rafa Botella, vecino de Simat de la Valldigna con tetraplejia. El acto, que contó con la presencia de su editor Antonio Dyaz, se celebró en el Monestir de la Valldigna y reunió a familiares, amigos y vecinos que quisieron acompañar al autor en un momento especialmente significativo.

Como ya informó este diario, el libro narra la historia de superación personal de Botella. En 2004 sufrió un accidente que le provocó una tetraplejia y le obligó a desplazarse en silla de ruedas. Sin embargo, la aparición de intensos dolores provocaron que, desde hace algunos años, permanezca postrado en una cama.

"Todavía estoy asimilando todo lo que pasó", reconoce este vecino, que agradece la gran presencia de vecinos y allegados que acudieron para conocer su historia. En sus palabras, "la sala llena, gente sentada, gente de pie, familiares, amigos, gente del pueblo y personas que vinieron de fuera para acompañarme".

A lo largo de la charla, tanto Botella como los asistentes, conversaron sobre el libro, los recuerdos, la vida antes y después del accidente, de partes del libro y de otras que, en sus palabras, "ni siquiera estaban en el libro, pero que acabaron saliendo allí".

Para Botella fue "una tarde muy bonita, con risas, emoción, preguntas, firmas de libros y una picaeta después para rematarlo como tocaba".

El autor del libro aprovechó la presentación para agradecer a "todos los que habéis estado ahí en diferentes etapas de mi vida. Aunque por culpa del dolor ya no nos veamos tanto como antes, sé que muchos seguís estando ahí y eso vale muchísimo".

Momentos buenos y malos

El libro reúne lecciones de vida, de superación y de resiliencia; recuerdos imborrables, viajes e, incluso, un salto en paracaídas, pero también aborda los momentos más oscuros y difíciles de estas dos últimas décadas, entre los que destaca el dolor que le acompaña desde 2013 o el consumo de drogas, que finalmente ha conseguido superar.

Además, Botella dedica algunos capítulos a su padre, a su pareja, que falleció en el accidente, o al trabajo incansable de su madre.

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El autor del libro también aborda el derecho a una muerte digna. Durante los últimos años, se ha convertido en la cara visible de la lucha por la eutanasia. Como él mismo afirmaba a este diario, "pasé de ser un candidato a un portavoz de los candidatos porque a mí me gustaría vivir 150 años si pudiera".