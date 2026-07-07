Benirredrà ya ondea su bandera oficial: La Generalitat Valenciana aprueba su diseño

Benirredrà ya cuenta con bandera oficial. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la resolución por la que se aprueba la enseña del municipio, que además ha quedado inscrita en el Registro de Entidades Locales de la Comunitat Valenciana.

El diseño de la bandera fue aprobado por unanimidad por el pleno municipal en octubre de 2025, después de que el ayuntamiento encargara su elaboración al Consell Tècnic d'Heràldica i Vexil·lologia de la Generalitat, órgano asesor en materia de escudos y banderas. La propuesta se basa en el escudo oficial de Benirredrà, aprobado por la Generalitat en 2005.

Durante la tramitación, el Consell Tècnic emitió en marzo de 2026 un informe favorable al diseño, aunque recomendó aumentar el tamaño de las flores de los cardos para hacer más reconocible este elemento. Sin embargo, el consistorio, tras evaluar esta recomendación, acordó en el pleno ordinario celebrado el 18 de junio de 2026 mantener el diseño original y no introducir esa modificación. La Generalitat ha aceptado finalmente la decisión municipal y ha aprobado oficialmente la bandera.

Bandera oficial de Benirredrà. / Levante-EMV

Según recoge la resolución publicada en el DOGV, la enseña tiene unas proporciones de 2:3 y está dividida verticalmente en dos mitades. En el lado del asta, sobre un campo azul, figura una parrilla de color blanco o gris perla, símbolo de San Lorenzo, patrón del municipio. En el lado del vuelo, sobre un fondo rojo, aparecen tres cardos amarillos, distribuidos con dos en la parte superior y uno en la inferior, un elemento tradicional de la heráldica local.

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Con la publicación de la resolución en el DOGV y su inscripción en el Registro de Entidades Locales de la Comunitat Valenciana, Benirredrà incorpora oficialmente una bandera propia como símbolo institucional, por lo que culmina, así, un procedimiento administrativo que se ha prolongado durante varios meses y que ha contado con el respaldo unánime de la corporación municipal.