El cine vuelve a las playas de Bellreguard, Daimús, Gandia, Miramar, Oliva, Piles, Xeraco y Tavernes con 16 proyecciones gratuitas este verano
La Diputación de Valencia impulsa un año más el programa Cine en las Playas, que incluye dos programaciones en cada localidad
Disfrutar de una buena película al aire libre ya es un plan perfecto, pero hacerlo en primera línea de playa durante el verano lo convierte en una experiencia aún más especial. Un año más la Diputación de Valencia impulsa el programa Cine en las Playas, que se llevará a cabo durante los meses de julio y agosto en 23 playas de la provincia, entre las que destacan ocho de la Safor. Concretamente, se trata de Bellreguard, Daimús, Gandia, Miramar, Oliva, Piles, Xeraco y Tavernes de la Valldigna.
La Diputación ofrecerá un total de 46 proyecciones nocturnas en toda la costa para, según ha manifestado el diputado de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta, “dinamizar los municipios con actividad turística y promover entre nuestros visitantes el disfrute de las numerosas experiencias que ofrece toda la provincia en este periodo”.
La cartelera prevista, con dos proyecciones en cada localidad, incluye películas de distintos géneros y para diferentes tipos de público. Destacan, entre otras, "Lilo y Stitch", "Robot Salvaje", "Wicked", "Wolfang", "Dalia y el Libro Rojo", "Amigos Imaginarios", "Pitufos" y "Jurassic World: el Renacer".
Actividades complementarias
Las proyecciones nocturnas se complementarán previamente, por la tarde, con la celebración de talleres infantiles, creativos y juegos vinculados a la promoción turística de la provincia, de 18 h a 20:30 h, así como con actividades de animación relacionadas con los atractivos turísticos de la provincia, su patrimonio cultural y natural.
Por otra parte, cerca del lugar de proyección se ubicará un punto de información para promocionar entre el público la sesión de cine del día y las propuestas turísticas que ofrecen los municipios valencianos este verano, tanto en la costa como en el interior.
“De este modo, los visitantes de nuestros municipios pueden disfrutar de las playas durante todo el día y aprovechar también su estancia para conocer otros destinos de nuestro territorio, complementando la oferta turística local y dinamizando toda la provincia”, ha destacado Pedro Cuesta.
Horarios
- Tavernes de la Valldigna: 13 de julio, "Robot Salvaje" y 24 de agosto, "Lilo & Stitch".
- Daimús: 15 de julio, "Los futbolísimos 2: El misterio del tesoro" y 12 de agosto, "¿Quién es quién?".
- Xeraco: 21 de julio, "El especialista" y 4 de agosto, "Los futbolísimos".
- Oliva: 22 de julio, "Wicked" y 19 de agosto, "Robot salvaje".
- Bellreguard: 25 de julio, "Wicked" y 22 de agosto, "Los exploradores-gigantes".
- Piles: 26 de julio, "Cómo entrenar a tu dragón" y 5 de agosto, "Wolfgang extraordinario".
- Miramar: 28 de julio, "Jurassic world: el renacer" y 26 de agosto, "Transformers one".
- Gandia: 31 de julio, "Robot salvaje" y 14 de agosto, "Amigos imaginarios".
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