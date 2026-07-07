La Federació de Moros i Cristians de Oliva presenta el libro de fiestas, el cartel anunciador y la pregonera
La cantante La Maria pronunciará el pregón y el director de bandas será Antoni Salvador
Las fiestas se celebrarán del 16 al 19 de julio
La Federació de Moros i Cristians de Oliva presentó en el Centre Polivalent el programa de fiestas del 2026, además de la pregonera, que será la cantautora olivense La Maria, el director de bandas, Antoni Salvador y el cartel anunciador, que es obra del diseñador gráfico Sergio Membrillas.
El programa de fiestas tiene como temática a los presidentes que ha tenido la Federació de Moros i Cristians de Oliva a lo largo de estos 50 años de historia desde la recuperación de las fiestas en 1975. De esta forma aparecen todos los presidentes del máximo órgano festero y entrevistas con algunos de ellos.
Por su parte, Sergio Membrillas explicó cómo surgió la idea del actual cartel, que no ha estado exento de algunas críticas. Membrillas señaló que ha tenido como referentes un reconocido diseñador holandés del arte abstracto y también Cruz Novillo, y remarcó que los colores elegidos son dos de los tres que conforman la bandera de la ciudad de Oliva; el rojo de una parte de los rombos y el verde del olivo, dejando de lado el amarillo.
El trabajo se basa en la idea de los "socarrats" valencianos en los que aparecen figuras deformes. También explicó que las figuras son verdes para no dar referencias de ninguna raza humana y representar a todos, a hombres y mujeres en la fiesta. Cabe destacar que Membrillas fue el autor del cartel de las Fallas de València 2025, y de numerosos trabajos nacionales e internacionales, entre ellos el logotipo de la Policía Nacional.
La pregonera sería Maria Bertomeu Soria, que subió al escenario y recibió el reconocimiento de festeros y festeras y el director invitado para dirigir la interpretación del himno oficial "Oliva 1990", obra del maestro Villar, será Antoni Salvador Climent. La jornada concluyó con música festera y un vino de honor organizado por la federación.
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