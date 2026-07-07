Gandia consolida su Anella Verda: un nuevo corredor une la zona urbana y la playa a través del barranco de Beniopa
La actuación ha permitido transformar este espacio natural, recuperar el barranco como infraestructura verde y generar un nuevo itinerario que conectará el IES Tirant lo Blanc con el Grau y el mar
La concejala de Medio Ambiente de Gandia, Alícia Izquierdo, acompañada por el director general de Medio Natural, Daniel Muñoz, visitó el último tramo del barranco de San Nicolau, donde se están ultimando los trabajos que permitirán completar la conexión verde del proyecto de renaturalización y mitigación del riesgo de inundaciones del barranco de Beniopa.
Se trata de una de las últimas fases de una actuación que ha permitido transformar este espacio natural, recuperando el barranco como infraestructura verde y generando un nuevo itinerario que conectará la zona urbana de Gandia con el Grau y el mar.
“El objetivo que buscábamos era conectar Beniopa con la marina y el puerto del Grau a través de un corredor natural. Ahora completamos esa conexión con un nuevo camino a la altura del IES Tirant lo Blanc que baja hacia la zona de la vía férrea y permitirá que la ciudadanía pueda llegar andando desde la ciudad hasta el mar”, explicó Izquierdo.
La responsable de Medio Ambiente destacó que la actuación ha incluido también la protección de los márgenes del barranco con muros de contención, la retirada de vegetación invasora y la plantación de arbolado de ribera para recuperar los valores naturales de este entorno.
“En cuestión de días este nuevo acceso estará abierto a toda la ciudadanía. Es un paso más en la consolidación de la Anella Verda de Gandia, una red de infraestructuras verdes que nos permite recuperar espacios naturales, hacer una ciudad más resiliente ante el cambio climático y, al mismo tiempo, ofrecer nuevos espacios de paseo y convivencia”, añadió la regidora.
Por su parte, Muñoz recordó que el proyecto del barranco de Beniopa ha sido una actuación desarrollada durante los últimos años con un doble objetivo: reducir el riesgo de inundaciones y recuperar ambientalmente el espacio.
“Hemos adquirido los terrenos situados a ambos lados del barranco para poder aumentar su sección, mejorar la capacidad hidráulica, eliminar la vegetación exótica y crear una conexión que es ambiental, pero también social”.
El director general remarcó que esta intervención permitirá que, en pocos años, la ciudadanía disfrute de un auténtico “túnel verde” entre la ciudad y el mar: “Este corredor forma parte de la Anella Verda y representa una nueva manera de entender los barrancos: no solo como espacios de protección ante las inundaciones, sino también como espacios naturales para las personas”.
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