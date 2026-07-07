Refugios climáticos vacíos y piscinas llenas en Gandia en una jornada marcada por la alerta roja

La ola de calor que vive la Comunitat Valenciana y que se alargará hasta el jueves, con alerta roja en el litoral sur de València incluida por temperaturas extremas, ha movido a muchos ayuntamientos a adoptar medidas, también extraordinarias, para proteger a la población, especialmente a los colectivos más vulnerables.

En Gandia, a excepción de la playa, que siempre estará ahí, las iniciativas municipales más novedosas este verano, como ya informó este periódico, son los "refugios climáticos" y la gratuidad de las piscinas públicas.

Respecto de los primeros, consiste en habilitar, como "espacio climático seguro", tres salas que normalmente están climatizadas; los centros sociales de Corea y Joan Climent, y el Museu Arqueològic de Gandia (MAGa), abiertos en horario de 10 h a 20 horas.

Por otra parte, las piscinas de Beniopa y Roís de Corella tienen entrada gratuita los días de alerta roja, con acceso libre hasta completar aforo, y amplían su horario hasta las 22.30 h, es decir de 11 h a 14.30 h y de 16.30 h a las 22.30 horas.

Pues bien, entre las dos opciones la inmensa mayoría de los gandienses "urbanitas" ha preferido las piscinas. Los refugios climáticos, aun siendo una opción interesante para alguien que quiera refrescarse, así sea por unos minutos, todavía no tienen tirón, probablemente porque es un recurso poco conocido.

Museu Arqueològic de Gandia, esta tarde. / J.C.

Este martes, al menos hasta las cinco de la tarde, cuando el sol caía a plomo y había 40 grados por las calles de Gandia, nadie se había acercado al Centre Social Joan Climent con la intención de tomar el aire... acondicionado. El centro, que normalmente abre a las 16 horas, había adelantado su apertura a las 15 horas.

En el museo arqueológico, tres cuartos de lo mismo. Es gratuito, como todo el verano, pero nadie había entrado allí solo para huir de las altas temperaturas, si acaso para ver las exposiciones. Al menos, aquí tienen una fuente.

Piscinas a tope

En cambio, las piscinas estaban a tope. En la de Roís de Corella, a las 17.30 horas, tan solo una hora después de abrir, ya había más de 300 personas, a punto de colmatar el aforo de la instalación que es de 400 personas. Ayer también fue gratuita, pero hoy se ha corrido más la voz. Los trabajadores no habían visto nada igual: la asistencia está siendo el doble que una tarde normal.

Piscina de Roís de Corella, esta tarde. / J.C.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Gandia, el lunes, además de convocar el Cecopal para aprobar estas medidas, coordinar a los efectivos y dar consejos a la población, también difundió un mapa de ubicación de fuentes públicas.

Mapa de fuentes públicas (en azul) y ornamentales (verde) de Gandia. / Levante-EMV

Y la Conselleria de Servicios Sociales ha distribuido 2.100 lotes básicos de protección para las personas sin hogar frente a las altas temperaturas durante la ola de calor, en varios municipios, entre ellos Gandia, en colaboración con entidades sociales y el ayuntamiento. Contienen botellas térmicas de agua, productos antimosquitos y elementos de protección solar como gorras, cremas solares y toallitas refrescantes.