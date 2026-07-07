Gandia remodela el área de Gobierno Interior y releva la portavocía del grupo socialista

No hay verano en el que el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, no acometa una reestructuración del gobierno municipal. Si el año pasado los cambios respondieron al objetivo de ganar eficacia y afrontar los retos de la segunda mitad de la legislatura, este verano el ejecutivo local ha optado por una remodelación del área de Gobierno Interior con el propósito de reforzar los servicios básicos y mejorar el mantenimiento de la ciudad.

Prieto ha anunciado algunos cambios en el área de Gobierno Interior, Seguridad y Proximidad, así como en el Grupo Municipal Socialista, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del ayuntamiento en los servicios que tienen una incidencia más directa en el día a día de la ciudadanía. Precisamente, el primer edil ya presentó ayer el Plan Conviu y constituyó la primera Mesa por la Convivencia, donde se anunció un refuerzo de los servicios públicos y de mantenimiento de la ciudad.

Así, la reorganización responde a la voluntad del ejecutivo local de adaptar su estructura a los nuevos retos y así mantener su apuesta en la mejora de la gestión municipal con el objetivo de priorizar la eficacia, la agilidad administrativa y una respuesta más rápida y eficaz ante las necesidades de los barrios.

Concretamente, Adrià Vila continuará como concejal del área de Gobierno Interior, Seguridad y Proximidad, pero las competencias de carácter más administrativo serán delegadas en el Coordinador General, Emili Sampío.

Cambios

Vila centrará su labor en el liderazgo social de aquellos asuntos que la ciudadanía considera prioritarios desde el punto de vista político e institucional. Además, continuará como responsable del mantenimiento de la ciudad a través de los servicios básicos y seguirá al frente de las Fallas, además de ejercer como presidente de la Junta de Distrito de la Plaza Elíptica-República Argentina.

Por su parte, Miguel Ángel Picornell asumirá la portavocía del Grupo Municipal Socialista, responsabilidad que hasta ahora desempeñaba Vila.

Como explica el alcalde, estos cambios servirán para impulsar y mejorar el gobierno de la ciudad con el fin de hacerlo más ágil y eficaz en aquello que más importa a la ciudadanía, es decir, situar a las personas en el centro de la acción diaria.

Prieto ha subrayado que esta reorganización "no altera la hoja de ruta del gobierno municipal, sino que la refuerza política e institucionalmente porque permite destinar más esfuerzos allí donde la ciudadanía nos reclama una mayor respuesta: en los servicios básicos, el mantenimiento de la ciudad y la atención directa a los vecinos y vecinas para resolver sus problemas".

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Finalmente, el alcalde ha insistido en que "seguiremos trabajando con la misma estabilidad, cohesión y compromiso que ha caracterizado a este gobierno desde el primer día, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos".