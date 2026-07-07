Un incendio sin heridos causa importantes destrozos en una vivienda en Oliva
El fuego se ha originado este martes en una casa de la calle Vista Hermosa, en el núcleo antiguo, y se ha podido extinguir sobre la una y media
Esta mañana se ha originado en Oliva un incendio en una vivienda particular en la calle Vista Hermosa, junto a la plaza del mismo nombre, en el núcleo antiguo de la ciudad.
En el suceso no hay que lamentar heridos, pero el fuego sí ha causado importantes destrozos en la vivienda, según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.
Los efectivos de Emergencias han recibido el aviso a las 11 horas. Hasta el lugar se han movilizado dotaciones de bomberos de Gandia y Oliva con sargento de Gandia, y agentes de la Policía Local. A la llegada de los bomberos el incendio ya se encontraba muy evolucionado. Estos han finalizado los trabajos de extinción alrededor de las 13.30 horas.
Por otra parte, esta tarde ha habido otro incendio en una casa en Tavernes de la Valldigna, en la calle Buenos Aires.
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