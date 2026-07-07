Un incendio en la terraza de una vivienda moviliza a los bomberos en Tavernes de la Valldigna

El sonido de las sirenas de los bomberos ha sobresaltado este martes por la tarde a los vecinos y vecinas de Tavernes de la Valldigna, en una jornada marcada por las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios, lo que ha hecho temer en un primer momento que pudiera tratarse de un fuego de mayor envergadura.

Finalmente, el aviso correspondía, según ha podido saber este diario, a un incendio declarado a las 16:20 horas en una vivienda unifamiliar situada en la calle Buenos Aires. Hasta el lugar se han despazado una dotación y un sargento del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Protección Civil de Tavernes y la Policía Local también se han sumado a las labores.

Según han informado, el fuego se ha originado en un colchón situado en la terraza exterior de la vivienda. La rápida intervención de los efectivos ha permitido controlar y extinguir las llamas sin que el incendio llegara a propagarse al resto del inmueble.

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El operativo ha dado por extinguido el fuego sobre a las 17:12 horas y, una vez comprobado que no existía riesgo de que las llamas se reactivaran, los bomberos se han retirado del lugar.