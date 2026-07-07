Llegan las fiestas del Grau de Gandia 2026: consulta la programación
Las celebraciones en honor de la Mare de Déu Blanqueta y la Mare de Déu del Carme irán del 10 al 18 de julio
Contarán, por primera vez, con dos madrinas que son hermanas: Ángela y María Giménez Ruiz
La Lonja del Pescadores del Grau de Gandia ha acogido esta mañana la presentación oficial de las Fiestas del Grau 2026, que se celebrarán del 10 al 18 de julio en honor de la Mare de Déu Blanqueta y la Mare de Déu del Carme. El acto ha contado con la participación de la presidenta de la Junta de Distrito, Elena Moncho, la presidenta de la Cofradía de Pescadores, Carmen Argudo; y las madrinas de las fiestas, las hermanas Ángela y María Giménez Ruiz.
Durante la presentación Elena Moncho ha invitado toda la ciudadanía y los visitantes a participar en unas celebraciones “muy importantes para toda la gente del Grau”, destacando el carácter abierto e inclusivo de una programación diseñada para todos los públicos.
Así mismo, ha subrayado dos de las principales novedades de esta edición: la elección, por primera vez, de dos hermanas como madrinas de las fiestas y la celebración del Campeonato de España de Spinning desde Costa, que tendrá lugar del 17 al 19 de julio al dique Norte del Puerto, organizado por el Club de Pesca.
Moncho también ha agradecido la implicación de todas las personas, entidades y colectivos que colaboran cada año en la organización de unas fiestas profundamente arraigadas en la identidad marinera del barrio.
Por su parte, Ángela Giménez Ruiz, madrina de la Mare de Déu Blanqueta, ha expresado la emoción de compartir este cargo con su hermana. “Es una ilusión enorme vivir estas fiestas juntas como familia. Son celebraciones que sentimos profundamente y que forman parte de nuestra vida desde siempre”. Además, ha destacado actos tan emblemáticos como la llegada de la Virgen por mar, la procesión marinera y la ofrenda.
En la misma línea, María Giménez Ruiz, madrina de la Mare de Déu del Carme, ha manifestado la satisfacción de cumplir un deseo que ambas hermanas compartían desde hacía años. “Es algo que siempre habíamos soñado y, finalmente, ha llegado el momento. Invitamos todo el mundo a acompañarnos y a disfrutar de unas fiestas únicas junto al mar”.
Carmen Argudo ha destacado el fuerte arraigo de estas celebraciones en la comunidad marinera y ha animado tanto los vecinos como los turistas que visitan la ciudad durante el verano a participar en los actos programados. Argudo ha agradecido la implicación de las madrinas y ha puesto en valor la importancia de mantener vivas unas tradiciones que forman parte de la historia y la identidad del Grau.
Las fiestas combinan tradición religiosa, cultura popular, música, gastronomía y actividades para todas las edades, consolidándose cómo una de las celebraciones más representativas del verano en Gandia. La programación podrá sufrir modificaciones de última hora por motivos organizativos o meteorológicos.
Programación:
Jueves, 10 de julio
Plaza de la Marina
18 horas: Juegos y talleres infantiles con merienda para los participantes.
20 horas: Espectáculo infantil itinerando "Diminuts", de La Fam, Cía de Teatro.
22.30 h: Espectáculo para mayores Únics, canciones de toda una vida, con Carlos Barfi y Raúl Camilo. Se repartirá granizado de limón y "coca dolça".
00.30 horas: Correfoc a cargo de la Colla de Dimonis Dimolí, con salida desde la Plaza de la Marina.
Viernes, 11 de julio
Calles del Grau
8.00 horas: Despertà con la Colla de Dimonis Dimolí y el grupo musical 2x4.
Plaza del Puerto
19.30 horas: Concentración de las quintadas.
20.30 horas: Pasacalle con los grupos musicales 2x4 y TNT.
Plaza de la Marina
22.00 horas: Cena de las "quintades" (ticket previo).
23.30 horas: Actuación de la Orquesta Platino.
Sábado, 12 de julio
Parque Clot de la Mota
9.00 horas: X Matinal Motera Solidaria a beneficio de proyectos solidarios infantiles. Incluye ruta motera, música en directo, sorteos y regalos.
Plaza de la Marina
20.00 horas: Intercambio de danzas con la participación del Grupo La Delicà de Gandia, Rondalla La Comarcal i l’Escola de Danses de Xàtiva.
Iglesia de Sant Nicolau
21.00 horas: XIV Festival Internacional de Habaneras Puerto de Gandia, con la participación de Junges Vokalensemble Hannover y el Orfeó Borja de Gandia.
Martes, 15 de julio
22.30 horas: Llegada por mar de la Mare de Déu Blanqueta a bordo de la embarcación Nueva Martina y traslado a la Iglesia de Sant Nicolau. Participación de la Cofradía de Pescadores, grupos de "dolçainers", grupos de danzas, la Colla de Dimonis Dimolí y pirotecnia Borredà. A la llegada al templo se celebrará el tradicional canto de albaes.
Miércoles, 16 de julio
Calles del Grau
8.00 horas: Despertà.
18.30 horas: Pasacalle y recogida de las madrinas.
Lonja del Puerto
14.00 horas: Comida dedicado a la gente del mar.
23.00 horas: Cenar popular.
00.00 horas: Actuación de la Orquesta Montecarlo.
Iglesia de Sant Nicolau
19.00 horas: Misa Mayor.
Calles del Grau, Puerto y mar
20.00 horas: Procesión marítima-terrestre en honor de la Mare de Déu del Carme y la Mare de Déu Blanqueta. Al finalizar castillo pirotécnico.
Del 17 al 19 de julio
Dique Norte del Puerto
Campeonato de España de Spinning desde Costa, organizado por el Club de Pesca.
Jueves, 17 de julio
8.00 horas: Despertà.
Salida desde la Iglesia de Sant Nicolau
19.00 horas: Recogida de las madrinas.
19.30 horas: Pasacalle de festeras, reinas falleras y asociaciones del distrito.
Iglesia de Sant Nicolau
20.00 horas: Misa y ofrenda.
21.00 horas: Pasacalle de la Banda de Tambores, Gaitas y Cornetas.
Lonja del Puerto
22.00 horas: Cena popular.
23.30 horas: Gran verbena con la Orquesta Euforia.
Viernes, 18 de julio
Calles del Grau
8.00 horas: Despertà.
Plaza de la Lonja
17.30 horas: Juegos de agua.
Lonja del Puerto
21.30 horas: Concurso de Fideuà de Gandia entre las asociaciones del Grau.
23.00 horas: Actuación de Óscar Tramoyeres.
00.30 horas: Concierto del grupo Sin Comentarios, con versiones de pop-rock.
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