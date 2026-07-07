Noche infernal en Palma de Gandia con 34,3 grados, récord autonómico: "Ha sido sofocante, como una 'ponentà' pero nocturna"

Varios municipios de la Safor registraron ayer una noche entre ecuatorial e infernal, en el marco de la ola de calor que comenzó este lunes y que para este martes ha llevado a establecer el nivel rojo de avisos por altas temperaturas.

Técnicamente se considera noche ecuatorial (o tórrida) cuando termómetro se mantiene igual o por encima de los 25 °C durante toda la madrugada, y noche infernal cuando esta mínima supera los 30 grados.

Pues bien, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) destaca la localidad de Palma de Gandia donde, a las 23.15 horas del lunes, 6 de julio, se registró la temperatura nocturna más alta de toda la Comunitat Valenciana, con 34,3 grados. en la nueva estación meteorológica del ayuntamiento. A medianoche bajó ligeramente hasta los 33 grados, compartiendo el podio con la localidad de Dénia.

El concejal del gobierno de Palma de Gandia César Ferri comenta que ha sido "una noche sofocante, como sufrir una 'ponentà' de mediodía pero nocturna, sin saber de dónde venía el aire caliente". El edil añade que el verano pasado ya hubo algunas noches así, motivo por el cual se decidió abrir los viernes la piscina municipal por la noche, medida que se mantiene este año.

También en Oliva fue infernal, con 31 grados a medianoche. Además, registraron anoche temperaturas elevadas el Real de Gandia (26), Simat (26,8) y Vilallonga, con 26,2 grados.

Advertencia a la población

El Ayuntamiento de Palma de Gandia advirtió de esta circunstancia anoche a través de las redes sociales. La alcaldesa, Paula Femenia, explica hoy que fue sobre todo un mensaje para que la población se protegiera, y a raíz de que el municipio invirtiera recientemente en una estación meteorológica asociada a la red Avamet.

Por otra parte, Femenia recuerda que el ayuntamiento ha adoptado algunas medidas ante esta ola de calor. Los trabajadores municipales que desarrollan su labor en la vía pública acabarán su jornada a las 12 horas. Y hay varios espacios públicos climatizados donde pueden acudir los vecinos, como una sala de estudios, el Centre Juvenil, o el Aula Respir para los mayores. La piscina está abierta hasta las 20 horas, y el viernes hay una apertura nocturna hasta las 23 horas.

Los monitores de la "Escoleta d'Estiu" ya tienen instrucciones para proteger a los niños en las horas centrales del día. Por otra parte, el sábado se estrenó la climatización del auditorio, largamente reivindicada, tras una inversión de 56.759 euros.

Los ayuntamientos de la Safor, ante esta ola de calor del verano, han adoptado medidas extraordinarias, como piscinas gratuitas en Gandia, suspensión de actividades al aire libre en Oliva o cancelación del porrat y de la procesión del Crist de la Sant en Tavernes de la Valldigna.