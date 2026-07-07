Oliva contrata este verano a 25 personas desempleadas para reforzar el mantenimiento de la red de acequias
La iniciativa es posible con una subvención del Servicio Público de Empleo Estatal de 168.706 euros
El Ayuntamiento de Oliva, a través de la Concejalía de Empleo y Empresa y de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), ha incorporado un total de 25 personas desempleadas del municipio (cinco capataces y veinte peones agrícolas) para ejecutar trabajos de limpieza, desbroce y mantenimiento de las cauces, acequias y desagües de la red hidráulica local.
Esta actuación es posible gracias a una subvención del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de 168.706 euros destinada a programas de fomento de la ocupación en colaboración con las corporaciones locales.
Los contratos tendrán una duración de tres meses, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026, periodo durante el cual los equipos actuarán en los principales desagües y márgenes de acequias situados tanto alrededor del casco urbano como del barrio marítimo y de la parte baja del término municipal.
El concejal de Empleo y Empresa, Joan Mascarell, destaca que estos trabajos "son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la red hidráulica antes de la llegada del otoño. Se trata de unas actuaciones que se desarrollan principalmente de manera manual, con mucho cuidado y respeto por el entorno, y que contribuyen a mejorar la seguridad y la calidad ambiental del municipio".
Oliva presenta unas características geográficas y climáticas que la hacen especialmente vulnerable a los episodios de lluvias intensas, especialmente durante el final del verano y el otoño. Por este motivo, el mantenimiento periódico de los cauces y de la red de acequias resulta esencial para garantizar la correcta evacuación de las aguas y reducir el riesgo de inundaciones.
Entre los principales beneficios de estos trabajos destacan la mejora de la circulación del agua en toda la red hidráulica, la reducción de las aguas estancadas y la mejora de las condiciones de salubridad, la disminución del riesgo de obstrucciones y de inundaciones durante episodios de lluvias torrenciales, la conservación de los lechos y de los espacios naturales del municipio mediante actuaciones de baja impronta de carbono, puesto que los trabajos se realizan mayoritariamente de forma manual.
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