Oliva logra una de las mayores ayudas del Ministerio de Cultura tras reforzar su programación con iniciativas como "Converses amb"

La concejala de Cultura de Oliva, Teresa Tur, reconoce que la incorporación de la olivense Àngels Gregori el pasado mes de febrero, como asesora en el departamento municipal "ha sido un revulsivo para la programación cultural, y se está notando". El fichaje, a cargo de un área gestionada por Projecte Oliva, una formación independiente, sorprendió en su día, pero el entendimiento está siendo positivo y fructífero.

Una prueba de ello es que el Ayuntamiento de Oliva ha sido uno de los beneficiarios de las subvenciones para la Promoción de la Lectura y las Letras que otorga el Ministerio de Cultura. Dentro de esta partida Oliva ha obtenido una de las máximas dotaciones, 20.000 euros. A esta convocatoria se presentó la Poefesta, que este mayo celebró su vigesimoprimera edición, y que siempre ha organizado la propia Gregori antes de entrar en el ayuntamiento, y el ciclo "Converses amb", que pretende ofrecer a la ciudadanía un espacio de reflexión crítico, con charlas de varios ponentes y con carácter gratuito.

Teresa Tur se mostró satisfecha con la concesión de esta subvención. "Mantener alianzas con el Ministerio de Cultura es muy importante para nuestro pueblo, y esta subvención nos permitirá seguir trabajando a favor de la cultura y las letras en Oliva, con la voluntad de dar a nuestros vecinos una programación cultural de prestigio de la mano de diferentes expertos en varios ámbitos de las humanidades".

Y a su vez, valora que Àngels Gregori aceptara coger el timón de la programación cultural en Oliva, algo que está realizando, asegura la concejala, "con total libertad y sin pretender politizar la cultura". Gregori trabaja a dedición parcial puesto que también tiene otros trabajos, como por ejemplo en el Instituto Cervantes.

Estos meses de julio y agosto la programación en Oliva se transforma en las actividades del verano, donde priman las actuaciones musicales al aire libre, como el recital de Lyberic y de la Orquesta Sinfónica de la AAMO, el sábado pasado, que fue todo un éxito de público.

La agenda volverá en septiembre con energías renovadas y con la inauguración de la nueva Casa de la Cultura Salvador Cardona, en las instalaciones reformadas del antiguo Centro Olivense. Además, también hay un proyecto para llevar la cultura a los colegios, según avanza la concejala.