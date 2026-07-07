El PSPV de Oliva pide corregir un presupuesto "sin modelo de ciudad" y con inversiones "en mínimos"

Oliva aprobó hace unas semanas su presupuesto municipal para 2026 con los votos de los socios del gobierno local, Projecte Oliva y UCIN, mientras que los grupos de la oposición, PSPV-PSOE, Compromís y PP, votaron en contra. Las cuentas ascienden a 30,4 millones de euros.

Las críticas que ya realizó la oposición durante el pleno ahora se han materializado en alegaciones. Precisamente, el Grupo Municipal Socialista ha registrado varias propuestas con el objetivo de, en sus palabras, "corregir las principales carencias de unas cuentas que representan un presupuesto vacío, sin modelo de ciudad, sin ambición y sin una planificación de futuro para Oliva".

Los socialistas lamentan que el gobierno ha aprobado unas cuentas que reducen las inversiones de 1,7 millones de euros en 2025 a 122.000 euros en 2026. Esta situación, según explican, "deja en mínimos las inversiones para mejorar la vía pública, la reparación y adaptación de las aceras, la reparación del alcantarillado y de los espacios públicos, así como una partida de 0 euros para la rehabilitación del Teatro Olimpia".

"Susceptible de mejora"

El grupo de la oposición recalca que la presentación de estas propuestas se basa en que cualquier presupuesto "es susceptible de mejora cuando se trabaja con rigor y voluntad constructiva".

Lamentan que la documentación del presupuesto se facilitó a los grupos municipales el pasado 2 de junio y la Comisión Informativa se convocó tres días después. En sus palabras, "este calendario limitó el tiempo disponible para analizar en profundidad un documento de gran trascendencia para el futuro de la ciudad". Señalan que estas aportaciones se han elaborado con "criterios técnicos, económicos y de interés general para contribuir a mejorar el presupuesto antes de su aprobación definitiva".

"El Grupo Socialista es consciente de que las principales carencias de este presupuesto no pueden solucionarse únicamente mediante el procedimiento de alegaciones. Unas cuentas que han reducido las inversiones municipales de cerca de 1,7 millones de euros a solo 122.000 euros difícilmente pueden corregirse con modificaciones puntuales", insisten.

Alegaciones constructivas

El Grupo Socialista considera que se trata de "alegaciones constructivas", ya que "la oposición no solo debe fiscalizar, sino también aportar soluciones".

"El presupuesto que ha presentado el gobierno llega con un margen muy limitado porque las grandes decisiones ya están tomadas. Aun así, creemos que una oposición responsable no puede limitarse a criticar. Hemos trabajado hasta el último momento para incorporar aquellas mejoras que todavía son posibles", recalca la portavoz suplente del Grupo Socialista, Ana María Morell Gómez.

Entre las alegaciones destaca la propuesta para incorporar una partida de 40.000 euros destinada al estudio, redacción del proyecto y ejecución progresiva de cubiertas en las instalaciones deportivas municipales, una actuación que, como ella misma reconoce, "permitirá adaptar los equipamientos a los efectos del cambio climático, proteger a los deportistas frente a las altas temperaturas y garantizar la práctica deportiva durante todo el año".

Por otra parte, también han presentado una alegación para que el presupuesto "cumpla los acuerdos aprobados por unanimidad por el pleno e incorpore de forma expresa, diferenciada y finalista las aportaciones destinadas a la promoción turística de las Fiestas de Moros i Cristians y de la Semana Santa de Oliva".

Recuerdan que el pleno aprobó crear convenios específicos de 20.000 euros anuales para cada una de las dos entidades con la finalidad de impulsar las declaraciones de Fiesta de Interés Turístico. Sin embargo, el presupuesto aprobado no refleja esa voluntad política, ya que "integra estas aportaciones dentro de gastos ordinarios que el ayuntamiento ya asumía".

El concejal socialista Kino Calafat recalca que "las entidades festivas necesitan recursos específicos para promocionar nuestras fiestas y conseguir las declaraciones de Interés Turístico".

Calafat ha añadido que "son dos de los principales activos culturales y turísticos de Oliva". Añade: "Si queremos que sean un motor de promoción de la ciudad, hay que dotarlas de los recursos necesarios para seguir avanzando hacia los reconocimientos oficiales que merecen".

Noticias relacionadas

Recuperar política de inversiones

Los socialistas insisten en que "la ciudad necesita recuperar una política de inversiones que permita actuar sobre las calles, las aceras, el alcantarillado, los barrios y las instalaciones municipales. Las propuestas que presentamos hoy son las que todavía pueden incorporarse en esta fase del procedimiento, pero seguiremos trabajando para que los futuros recursos municipales, especialmente los que puedan incorporarse con el remanente de tesorería, se destinen a las inversiones estratégicas que Oliva necesita".