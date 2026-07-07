La Safor se blinda ante la alerta roja: Piscinas gratuitas en Gandia, suspensión de actividades al aire libre en Oliva o cancelación de procesiones en Tavernes

La Safor afronta este martes la primera alerta roja por altas temperaturas del verano. Los ayuntamientos activaron durante la jornada de ayer sus Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para poner en marcha las distintas medidas necesarias para proteger a los vecinos y vecinas ante este episodio de calor extremo previsto para los próximos días. Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana han decretado alertas naranja y roja por altas temperaturas a lo largo de esta semana.

Aunque todos los consistorios coinciden en recomendaciones básicas como evitar la actividad física intensa durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado, buscar espacios de sombra y utilizar protección solar, también han puesto en marcha medidas específicas.

Gandia

Gandia ha anunciado el acceso gratuito a las piscinas municipales de Beniopa y Roís de Corella y, además, se ampliarán los horarios de apertura hasta las 22:30 horas. Concretamente, las instalaciones permanecerán abiertas de 11:00 h a 14:30 h y, por la tarde, de 16:30 a 22.30 horas.

El ayuntamiento, por otra parte, ha señalado que quedan suspendidas las actividades deportivas municipales al aire libre mientras dure la situación de alerta, a excepción de las actividades acuáticas.

Además, se habilitan como refugios climáticos seguros los centros sociales de Corea y Joan Climent, así como el Museo Arqueológico de Gandia (MAGa), que permanecerán abiertos de 10:00 a 20:00 h para todas aquellas personas que necesiten refugiarse de las altas temperaturas.

Oliva

El Ayuntamiento de Oliva ha decidido, tras reunirse el Cecopal, suspender todas las actividades al aire libre en los campus y escuelas de verano durante el periodo de vigencia de las alertas, con la única excepción de los juegos de agua y las actividades que se desarrollen en piscinas. Cada escuela de verano comunicará a las familias la reorganización de las actividades, que podrán trasladarse a espacios interiores adecuados o adaptarse en función de las circunstancias.

Tavernes de la Valldigna

Tavernes de la Valldigna, por su parte, ha decidido reforzar la vigilancia forestal ante el riesgo extremo de incendios y, a su vez, el departamento de Servicios Sociales prestará especial atención a las personas vulnerables.

Entre las suspensiones, el ayuntamiento ha anunciado que se cancela el traslado de la imagen del Crist de la Sang, previsto para el miércoles a las 11:00 horas, y de la procesión del Santíssim Crist de la Sang, prevista para el miércoles a las 20:00 horas. Tampoco se celebrará el Porrat y el concierto del Festival Sete Sóis Sete Luas, previsto para el miércoles a las 20:30 horas en el Clot de la Font.

Por su parte, se cancelan los cursos de natación y aquagym del martes por la tarde en la piscina municipal, con el fin de abrir la instalación al público general. Concretamente, los usuarios podrán acceder de manera gratuita desde las 15:30 h hasta las 21 h.

El ayuntamiento también ha anunciado el aplazamiento del campeonato de fútbol a la próxima semana, la actividad infantil 'Tavernes Juga', prevista para el martes, a las 19:00 horas, y los bailes en línea para personas mayores.

Las actividades de las escuelas deportivas y educativas de verano, por su parte, se realizarán en instalaciones cubiertas y, en el exterior, se limitarán a juegos de agua o actividades en la piscina.

Resto de municipios

Más allá de las tres grandes ciudades, el resto de municipios de la Safor también han puesto en marcha una serie de medidas.

Noticias relacionadas