Tavernes de la Valldigna intensifica la vigilancia forestal con drones, quads y más patrullas ante el riesgo extremo de incendios

Hace una década, Tavernes de la Valldigna vivió uno de los incendios forestales más recordados por sus vecinos y vecinas. Las llamas calcinaron parte del paraje de les Tres Creus y sembraron la preocupación entre quienes residen en la zona más alta del municipio, que contemplaban cómo el paisaje verde se transformaba, en apenas unas horas, en un manto de ceniza.

El incendio, que se originó por una bengala, pudo ser controlado en pocas horas. Sin embargo, el recuerdo de aquel episodio sigue muy presente. Por eso, cada vez que se decreta la alerta roja por altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios forestales, vuelve el temor a que una situación similar pueda repetirse.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna activó ayer un paquete de medidas preventivas, entre las que destaca el refuerzo especial de la vigilancia forestal para minimizar el riesgo de incendios durante el episodio de peligro extremo.

"Hemos pasado de ser un cuerpo de Policía Local más reactivo, que actuaba una vez se producía una incidencia, a adoptar un enfoque preventivo, adelantándonos a situaciones como esta. Es evidente que el cambio climático ha incrementado el riesgo y nos obliga a anticiparnos", señala Israel Triviño, el Intendente Jefe de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna.

Lamenta que "no hay verano en el que no se registre algún conato de incendio". Por ello, insiste en que "es importante anticiparnos para actuar con rapidez, minimizar las consecuencias y, sobre todo, proteger a la ciudadanía". En otras palabras: "Estar preparados para llegar cuanto antes".

Refuerzo de plantilla

Para ello, la Policía Local de Tavernes ha reforzado la plantilla en los tres turnos, aunque prestan especial atención a las franjas horarias centrales. "Hay unas tres patrullas por turno para llegar a todo", señala.

Para reforzar la vigilancia y acceder a las zonas de difícil acceso, la Policía Local dispone de, entre otras herramientas, dos drones. Como explica Triviño, "son una herramienta muy útil porque llegan donde nosotros no podemos llegar". Además de facilitar la supervisión del terreno, estos dispositivos incorporan cámaras térmicas que permiten detectar variaciones de temperatura y vigilar posibles focos de riesgo.

Un agente de la Policía Local de Tavernes en la zona forestal. / Levante-EMV

Su utilidad va más allá de la prevención de incendios. Los drones también se emplean en labores de búsqueda y rescate o para localizar a personas desorientadas. De hecho, recientemente permitieron encontrar y auxiliar a una pareja que había quedado atrapada en la montaña de Les Tres Creus. "Gracias a esta herramienta podemos comunicarnos con las personas y estar en contacto constante con ellas", explica.

A ello se suman dos quads, que también controlan por tierra el terreno, especialmente las zonas más transitadas de la localidad, como el Massalari, la zona del Cambro, la subida a Les Tres Creus o cerca del Calvari.

Pese a que prestan especial atención a todas estas zonas, el Intendente Jefe de la Policía Local recalca que ante esta alerta todavía se refuerza más el control de la zona del Massalari o el Mirador. "Es un punto crítico porque es una zona frondosa y con mucha vegetación. Aquí cualquier fuego se podría descontrolar", señala.

Tres agentes de la Policía Local de Tavernes, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Colaboración ciudadana

La Policía Local de Tavernes hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de episodios y apela a la prudencia.

Noticias relacionadas

El cuerpo insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades y prestar especial atención a las personas más vulnerables. "Es importante contactar con ellas cada dos horas para comprobar cómo están", explican.