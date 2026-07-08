Bellreguard trabaja para reactivar las obras de la pista deportiva tras dos meses paralizadas

El Ayuntamiento de Bellreguard ha suspendido de forma temporal la reforma de la pista exterior del polideportivo municipal a la espera de que se resuelvan algunas incidencias técnicas detectadas durante la ejecución de los trabajos.

Precisamente el PP de la localidad ya denunció hace unos días la paralización de estas obras, con un coste de 63.400 euros, incluidas dentro del Pla Obert d'Inversions de la Diputación de Valencia. Los trabajos permitirán transformar la actual pista en un espacio polideportivo más moderno, funcional y adaptado a las necesidades actuales del municipio, por lo que la instalación se convertirá en una pista preparada para acoger diferentes disciplinas como voleibol, baloncesto y fútbol sala.

Las obras permitirán ampliar las posibilidades de uso por parte de los clubes y de la ciudadanía. Cabe recordar que la reforma responde a una demanda de los clubes deportivos y de los usuarios del polideportivo ante el aumento de la práctica deportiva en el municipio.

Sistema de pavimento

Como ya informó este diario, la documentación remitida por la empresa recoge que, durante la ejecución de los trabajos, se detectó hormigón poroso en la base de la pista incompatible con el sistema de pavimento de resina previsto en el proyecto. La mercantil advirtió de que su colocación sobre la superficie existente no permitía garantizar el resultado de la actuación. Sin embargo, los informes técnicos confirmaban que la superficie es compatible con el revestimiento de resina previsto en el proyecto.

En este sentido, el consistorio señala que "en este tipo de obras es relativamente habitual que, una vez iniciados los trabajos, aparezcan elementos constructivos o diferencias entre la realidad de la instalación y las previsiones del proyecto que no pueden detectarse durante la fase de redacción". Añaden: "Cuando esto ocurre, es necesario adaptar las soluciones técnicas para garantizar la calidad, la seguridad y la durabilidad de la actuación".

El concejal de Deportes, Miquel Pellicer, señala que el consistorio ha intentado encontrar desde el primer momento una solución que permita ejecutar esta obra con todas las garantías técnicas y de calidad. "Cuando durante una reforma aparecen imprevistos, la responsabilidad de una administración es detenerse, analizar la situación y tomar la mejor decisión, no continuar sin asegurar que el resultado será el adecuado", añade, al tiempo que recalca que "los imprevistos en una obra no son un problema; el problema sería ignorarlos".

Además, recuerda que las obras se enmarcan dentro de "un programa que establece unas condiciones muy estrictas respecto a las modificaciones de los proyectos adjudicados".

Las bases reguladoras únicamente permiten modificaciones presupuestarias incorporando precios nuevos de hasta el 3 % del importe adjudicado. Por lo tanto, en sus palabras, "cualquier variación superior obligaría a iniciar un nuevo procedimiento administrativo, con el riesgo de perder plazos, asumir penalizaciones o incluso tener que volver a licitar la actuación".

"Una obra parada no está desatendida"

El ayuntamiento remarca que "la paralización temporal de los trabajos no significa que la obra haya sido desatendida".

Señalan que, durante este periodo, se han mantenido reuniones técnicas, se han elaborado informes, se han valorado diferentes alternativas constructivas y se han realizado todas las gestiones administrativas necesarias para garantizar que la actuación pueda reanudarse con todas las garantías.

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"El objetivo siempre ha sido encontrar la mejor solución técnica sin comprometer ni la calidad de la obra ni los recursos públicos", concluyen.