El colegio de Almoines tendrá aire acondicionado con aportaciones del plan Edificant y fondos municipales

Una de las reivindicaciones de los sindicatos de la enseñanza pública valenciana, que volvió a salir a la palestra en la última huelga educativa de docentes, era que los colegios tuvieran climatización, y especialmente aire acondicionado para hacer frente a las altas temperaturas que se viven dentro de las clases tanto al inicio como al final del curso escolar.

Sin ir más lejos, el pasado mes de junio hubo dos casos de desvanecimientos de dos alumnas dentro de las clases por calor en sendos institutos, uno en Tavernes de la Valldigna y otro en Oliva. Al respecto, el Consell de Pérez Llorca reaccionó durante la protesta de docentes y anunció un plan para climatizar colegios, el programa EduClima, dotado con 140 millones de euros.

Pues bien, el CEIP El Castell de Almoines se sumará en unos meses a los contados colegios que tienen climatización en la Comunitat Valenciana, y a su vez en la comarca. Esta mejora se ha incluido en el proyecto de rehabilitación integral y ampliación en el que está inmerso este centro, dentro del plan Edificant.

Recientemente la Conselleria de Educación ha aprobado un incremento de la financiación por valor de 911.975 euros, que sitúa la inversión total en 3.479.063 euros.

Esta modificación incorpora la instalación del aire acondicionado y el tratamiento de aire, una mejora muy importante que garantizará unas aulas más confortables y adecuadas para toda la comunidad educativa.

Pero, tras realizar los estudios técnicos pertinentes, la climatización completa del centro requiere de una aportación adicional de 65.000 euros. Si la conselleria no la lleva a cabo el ayuntamiento asumirá esta inversión, con una partida que ya está prevista en el presupuesto municipal.

El alcalde, Joan Cardona, señala que "no se entiende que tengamos despachos climatizados y no podamos proteger a los más vulnerables, nuestros niños". Cardona añade que se ha preferido trabajar "con discreción, constancia y respeto institucional, y los resultados demuestran que el diálogo y el trabajo muy hecho son la mejor manera de conseguir inversiones para nuestro pueblo". De hecho, estos 3,4 millones que irán al colegio se convierten en la mayor inversión pública en la historia de Almoines.

"Este logro es fruto de muchos años de trabajo, constancia y colaboración entre el ayuntamiento, la comunidad educativa y todas las personas que han luchado porque este proyecto se convirtiera en una realidad, añade.

El resto del suplemento de crédito se destinará a arreglar deficiencias de construcción de la parte antigua, mejorar acabados, reparar goteras, y poner unos toldos en la entrada para proteger del sol y la lluvia, entre otras. Todas las peticiones, destaca el alcalde, han sido consensuadas con el equipo directivo del colegio, y han contado con la ayuda de los técnicos municipales.

En estos momentos se están redactando las bases para la posterior licitación. La previsión es que a finales de julio se celebre el pleno municipal para aceptar la delegación de competencias. Al ser agosto inhábil la instalación no estará lista para el inicio del curso escolar, aunque se espera que pueda estar operativa hacia la mitad del mismo.

El colegio duplicará las aulas gracias a la construcción de un bloque anexo. La ampliación es necesaria en este municipio con 2.664 habitantes pero que sigue ganando población en los últimos años. El proyecto de reforma se autorizó en 2020.