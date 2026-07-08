Un dron de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna rescata a un ciclista perdido en la Sangonera en una jornada marcada por la alerta roja

Un ciclista de 61 años ha tenido que ser rescatado este miércoles por la tarde tras desorientarse mientras recorría una zona de difícil acceso próxima a la Font de la Sangonera, un paraje natural de Tavernes de la Valldigna.

La Policía Local de Tavernes ha sido movilizada por el 112 alrededor de las 15:51 horas, después de recibir el aviso de que el ciclista se encontraba perdido. De inmediato, dos patrullas se han desplazado hasta la zona y han seguido las coordenadas facilitadas para tratar de localizarlo lo antes posible.

"Nos ha explicado que había decidido recorrer la Vía Verde, que conecta Carcaixent con la costa, y que, cuando emprendía el regreso, el GPS lo ha desviado por este camino, por lo que ha acabado desorientándose", explica Israel Triviño, intendente jefe de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna.

El ciclista ha logrado alertar al 112 antes de que su teléfono móvil se apagara al quedarse sin batería. A partir de ese momento se ha activado el operativo de búsqueda, que se ha prolongado durante cerca de dos horas debido a la compleja orografía de la zona.

Un momento del rescate con el dron. / Levante-EMV

En el dispositivo ha vuelto a resultar determinante el uso del dron de la Policía Local. "Lo hemos podido localizar gracias al dron, porque por tierra no podíamos acceder hasta el lugar donde se encontraba", destaca Triviño. Además, el aparato dispone de un sistema de comunicación bidireccional que permitió a los agentes mantener el contacto con el ciclista y guiarlo hasta un punto seguro mientras llegaban los equipos de rescate.

Agua y primera asistencia

Cuando los agentes han alcanzado al hombre a pie, le han proporcionado agua y una primera asistencia, ya que presentaba síntomas de deshidratación y agotamiento. La intervención se ha producido en una jornada marcada por la alerta roja por altas temperaturas en la comarca de la Safor.

Posteriormente, lo han acompañado a pie hasta una pista forestal accesible, donde efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se han hecho cargo de su evacuación y del traslado hasta Tavernes de la Valldigna, donde tenía estacionado su vehículo.

Prudencia ante el calor extremo

Tras el rescate, la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha pedido a vecinos y visitantes que eviten realizar actividades físicas al aire libre durante las horas centrales del día y que mantengan una correcta hidratación.

"Hoy hemos vivido una situación que podría habernos causado un gran susto. En un día de alerta roja por altas temperaturas, en el que se había pedido extremar la precaución y evitar actividades al aire libre durante las horas de más calor, hemos recibido un aviso del 112 por una persona que se había desorientado mientras iba en bicicleta por la zona de la Vía Verde y había acabado perdida en la montaña, cerca de la Sangonera", señala la alcaldesa.

El ciclista tras ser rescatado. / Levante-EMV

Romero también ha querido poner en valor la actuación de los cuerpos de emergencia. "Gracias a la preparación de los agentes, a la coordinación y al uso de la tecnología, el dron de la Policía Local ha sido fundamental para geolocalizar a la persona, guiarla hasta un punto seguro y llevar a cabo el rescate", afirma.

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La alcaldesa concluye que "afortunadamente, todo ha quedado en un susto, pero las alertas están para protegernos. En situaciones de calor extremo debemos actuar con responsabilidad y evitar riesgos innecesarios".