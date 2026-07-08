Gandia destina 170.000 euros al mantenimiento de los colegios públicos y 'escoletes' municipales

Los portavoces del Gobierno de Gandia, Alícia Izquierdo y Jesús Naveiro, comparecieron ayer en rueda de prensa para informar de los principales asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local celebrada el lunes. Izquierdo anunció la adjudicación del nuevo contrato de servicios de mantenimiento de los colegios públicos de Infantil y Primaria y las "escoletes" municipales a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos, por un importe de 170.009 euros.

La portavoz destacó que se trata de un contrato “muy importante porque nos permite garantizar el buen estado de las instalaciones educativas municipales y dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades que puedan surgir en el día a día de los centros”.

Izquierdo recordó que el ayuntamiento es el responsable del mantenimiento de los centros públicos de Infantil y Primaria y de las "escoletes" municipales, mientras que los institutos y centros de Formación Profesional son competencia de la Conselleria de Educación.

“Defendemos una educación pública y de calidad, y esto pasa también por disponer de espacios dignos, seguros y adecuados para nuestro alumnado y para el conjunto de la comunidad educativa. No hablamos solo de grandes inversiones, sino también de atender con agilidad las necesidades cotidianas de los centros”, señaló.

El nuevo contrato permitirá mejorar la planificación de los trabajos, así como la coordinación entre los centros educativos, el departamento de Educación y la empresa adjudicataria, con actuaciones de mantenimiento preventivo, reparaciones urgentes y mejora continua de las instalaciones.

La duración inicial será de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro años más. “Esta fórmula nos permite comprobar el funcionamiento del servicio durante el curso escolar y garantizar que la empresa cumple con los objetivos marcados”, añadió Izquierdo.

"En Moviment"

Por otro lado, Naveiro informó de la aprobación del proyecto municipal ‘En Moviment Gandia 2026’ y de la solicitud de una subvención de 30.000 euros a la Generalitat, dentro del programa autonómico destinado a fomentar la actividad física y los hábitos de vida saludables.

El concejal dijo que esta iniciativa está “plenamente alineada con la estrategia municipal de promoción de la salud que Gandia desarrolla desde hace años”. La ciudad forma parte de este programa desde 2023 y el objetivo es continuar reforzando un servicio que “ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía”.

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 104.644 euros y contempla la financiación de personal técnico especializado, la coordinación de actividades deportivas y el mantenimiento de la Unidad de Actividad y Ejercicio Físico, destinada a acercar la práctica deportiva a personas con diferentes necesidades y perfiles.

Noticias relacionadas

“Estamos convencidos que invertir en prevención, salud y hábitos de vida saludables es invertir en calidad de vida, y por eso continuaremos trabajando para ampliar los recursos destinados en la promoción de la salud entre la población”, afirmó.