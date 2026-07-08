Gandia impulsa tres Escuelas de Acogida para favorecer la integración de personas migrantes
El programa, gratuito y de 40 horas, ofrecerá formación sobre lengua, cultura, derechos, deberes y recursos básicos, gracias a la colaboración entre distintas áreas municipales y el proyecto NeXos
Gandia pondrá en marcha tres ediciones de las Escuelas de Acogida, un programa voluntario dirigido a personas extranjeras que deseen adquirir una formación básica sobre la sociedad valenciana. Esta iniciativa les permitirá conocer los valores y las normas de convivencia democrática, sus derechos y deberes, así como la estructura política, la cultura y las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana.
Así, el consistorio ha sido autorizado por la Dirección General de Diversidad de la Generalitat Valenciana para impartir este programa siguiendo la normativa autonómica sobre la integración de las personas inmigrantes, como han señalado la concejala de Economía, Empresa e Innovación, Elena Moncho, y la concejala de Sanidad, Calidad de Vida y Políticas Saludables, Cooperación e Integración, Liduvina Gil.
La actuación es fruto de la colaboración entre diferentes áreas municipales, concretamente la Oficina PANGEA Gandia, que depende de la concejalía de Cooperación e Integración; la concejalía de Atención a las Personas Migrantes y la concejalía de Economía, Empresa e Innovación, a través del proyecto "NeXos: alianzas para el empleo territorial, conectando oportunidades, personas y territorio".
Programa NeXos
Así, la iniciativa NeXos aporta a este proyecto una perspectiva vinculada al empleo y la formación, ya que conecta a las personas participantes con oportunidades de inserción sociolaboral y con el tejido productivo local. Su objetivo es generar alianzas entre administraciones, empresas y entidades sociales para desarrollar itinerarios formativos adaptados a las necesidades reales del mercado laboral y mejorar las oportunidades de acceso al empleo.
El programa tiene carácter voluntario y gratuito y cuenta con 40 horas de formación estructuradas en cuatro grandes áreas, entre las que destacan conocimientos básicos de lengua castellana y valenciana; geografía e historia de España y de la Comunitat Valenciana; legislación básica e información práctica relacionada con extranjería, empleo, vivienda, cobertura sanitaria e igualdad.
La primera edición de la Escuela de Acogida se desarrollará del 1 al 17 de julio, mientras que las otras dos ediciones se celebrarán durante los meses de septiembre y octubre. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de Urbalab Gandia.
Coordinación entre departamentos
La iniciativa está financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco de la convocatoria de subvenciones de 2025 destinada a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales.
"La coordinación entre departamentos nos permite ofrecer una atención más integral a las personas migrantes, combinando acogida, orientación, formación y mejora de la empleabilidad", ha señalado Moncho, quien ha destacado que esta colaboración contribuye a generar más oportunidades para las personas participantes y a facilitar su plena inclusión en la sociedad.
Por su parte, Liduvina Gil ha subrayado que la puesta en marcha de las Escuelas de Acogida responde a un objetivo que el área de Cooperación e Integración lleva tiempo impulsando. En sus palabras, "gracias a la colaboración entre departamentos y al proyecto NeXos hemos podido hacer realidad estas tres escuelas de acogida, ofreciendo un servicio de calidad que refuerza nuestras políticas de integración".
Según ha explicado Gil, la formación tiene una orientación eminentemente social, cívica y práctica, por lo que proporciona a las personas participantes herramientas que les permitan desenvolverse con mayor autonomía y favorecer su plena incorporación a la vida comunitaria.
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