Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna y el resto de municipios de la Safor mantienen las medidas preventivas por la alerta roja por calor de este miércoles

La alerta roja por altas temperaturas continuará activa este miércoles en la Safor. Ante la persistencia del episodio de calor extremo, la mayoría de los ayuntamientos mantendrán las medidas preventivas que ya han puesto en marcha este martes para proteger a la población.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana han activado durante esta semana las alertas naranja y roja por altas temperaturas, ante unas previsiones que apuntan a que el calor intenso se prolongará durante los próximos días.

Gandia

El consistorio mantiene el acceso gratuito a las piscinas municipales de Beniopa y Roís de Corella y, además, se ampliarán los horarios de apertura hasta las 22:30 horas. Concretamente, las instalaciones permanecerán abiertas de 11:00 h a 14:30 h y, por la tarde, de 16:30 a 22.30 horas.

El ayuntamiento, por otra parte, ha señalado que quedan suspendidas las actividades deportivas municipales al aire libre.

Además, se habilitan como refugios climáticos seguros los centros sociales de Corea y Joan Climent, así como el Museo Arqueológico de Gandia (MAGa), que permanecerán abiertos de 10:00 a 20:00 h.

Oliva

Las actividades al aire libre en los campus y escuelas de verano se mantienen suspendidas excepto los juegos de agua y las actividades que se desarrollen en las piscinas. Así, cada escuela de verano comunicará a las familias la reorganización de las actividades para garantizar la seguridad de los menores.

Tavernes de la Valldigna

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna mantendrá este miércoles las medidas extraordinarias adoptadas ante el episodio de calor extremo. Entre las actuaciones destacan el refuerzo de la vigilancia forestal por el riesgo extremo de incendios, el seguimiento de las personas más vulnerables y la suspensión de los cursos de la piscina municipal para abrir la instalación gratuitamente al público entre las 15:00 y las 21:00 horas, hasta completar el aforo.

Además, el consistorio ha cancelado las actividades al aire libre que no estén relacionadas con juegos de agua o la piscina y ha adaptado la programación de las escuelas de verano, que desarrollarán sus actividades en espacios cubiertos. Asimismo, ha recomendado a las familias que los menores acudan con el doble de agua de lo habitual para garantizar una correcta hidratación.

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