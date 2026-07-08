Una hormigonera provoca un gran socavón en una calle de Tavernes de la Valldigna

Una hormigonera ha provocado este miércoles un importante socavón en la calle Salmerón de Tavernes de la Valldigna, un incidente que ha sobresaltado a los vecinos de la zona que se encontraban ahí en ese momento.

De acuerdo con la primera valoración de los técnicos, que se han desplazado inmediatamente al lugar, el firme ya presentaba signos de desprendimiento y el peso del vehículo ha terminado por provocar el hundimiento de la calzada.

No es la primera vez que esta hormigonera circulaba por esa vía, ya que trabaja en unas obras que se ejecutan en las inmediaciones de esta calle, por lo que ya había transitado por la zona en otras ocasiones.

Vista aérea del socavón. / Levante-EMV

Afortunadamente, el vehículo ya había superado la zona cuando se produjo el colapso del pavimento, por lo que el conductor no se ha visto afectado por el incidente.

Como medida de seguridad, la calle permanecerá cortada al tráfico hasta que se resuelva la incidencia.

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Está previsto que este jueves técnicos de Hidraqua inspeccionen la zona para evaluar el alcance de los daños y determinar la actuación necesaria para reparar el firme y restablecer la normalidad.