Oliva captura 27 jabalíes en una sola noche: "Si no hubiéramos instalado las jaulas, estarían dentro de las casas"

La sobrepoblación de jabalíes se ha convertido en un grave problema para numerosos municipios de la Safor, debido al riesgo que supone tanto para los cultivos como para la seguridad vial. Con el objetivo de reducir su presencia, los ayuntamientos han puesto en marcha diversas medidas, entre las que destaca la instalación de jaulas para su captura.

Su efectividad ha quedado ampliamente demostrada en Oliva, una de las localidades donde esta problemática presenta una mayor incidencia. En la última captura, realizada el pasado 29 de junio, se capturaron un total de 27 ejemplares, según ha informado la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, dirigida por Enrique Parra.

Se trata, como explica el edil, de la primera captura realizada dentro del nuevo contrato adjudicado el pasado mes de junio para continuar la lucha contra la sobrepoblación de jabalíes en la localidad.

El nuevo contrato, con un presupuesto base de licitación de más de 80.000 euros para dos años, contempla la instalación de ocho jaulas-trampa modulares de accionamiento remoto, además de los trabajos de estudio, captura y mantenimiento de estos dispositivos.

Anterior contrato

El anterior contrato permitió capturar un total de 191 jabalíes durante las actuaciones realizadas en los meses de junio, julio y diciembre de 2025, así como en enero y febrero de 2026. La concejalía denuncia que la presencia de estos animales comporta «importantes problemas» para el sector agrícola del municipio, que cuenta con más de 25.000 hanegadas de cultivo.

El ayuntamiento aprobó durante el pleno de noviembre una moción conjunta para hacer frente a la grave situación provocada por el aumento de la población de jabalíes en el término municipal, consensuada con todos los grupos municipales y el Consell Local Agrari.

Sin ayudas

La situación también provoca, según explican desde el consistorio, problemas sanitarios y de seguridad vial. Concretamente, la Dirección General de Tráfico y las compañías aseguradoras consideran que esta es una de las zonas con mayor siniestralidad por accidentes relacionados con jabalíes, especialmente en la carretera de Oliva a Pego y en la vía que conecta Oliva con Piles.

Parra lamenta que, pese a que Oliva es uno de los municipios que más sufre la presencia de estos animales, el consistorio no recibe ninguna ayuda por parte de la Diputación de Valencia ni de la Generalitat Valenciana. En sus palabras, «todos los trabajos que estamos llevando a cabo se costean con recursos municipales. Es un problema grave al que estamos haciendo frente sin ninguna ayuda».

El ayuntamiento denuncia haber quedado excluido de varias subvenciones impulsadas por ambas administraciones, pese a la elevada presencia de jabalíes en el municipio. «Recurrimos la exclusión, pero nos respondieron que este municipio está considerado un coto, y eso nos resta puntos», denuncia el concejal.

Parra recalca que, si el consistorio no hubiese impulsado la instalación de estas trampas, la presencia de jabalíes sería todavía mayor. «Hace tiempo que merodean las inmediaciones del municipio, pero si no hubiéramos instalado las jaulas, ya estarían dentro de las viviendas, especialmente en los chalés de los diseminados y las urbanizaciones», afirma.

Nueva asociación

Precisamente en Oliva ha nacido recientemente una asociación para hacer frente al aumento de la fauna silvestre en la Comunitat Valenciana.

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