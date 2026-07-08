El parque móvil más envejecido de la Safor se concentra en los municipios del interior

Los pueblos de interior de la comarca de la Safor son los que más envejecido tienen sus vehículos, según el último informe con datos municipales de la DGT, relativo al año 2025. En Almiserà, Llocnou de Sant Jeroni y Benifairó de la Valldigna la edad media del parque móvil supera los 13 años. Como excepciones aparecen Tavernes de la Valldigna, con 13,15 años, y Simat, con 13,14 años. También supera los 13 años la Font d'en Carròs, con 13.07.

Esta cifra podría ser aún mayor en términos relativos, puesto que la DGT solo contempla, para elaborar este análisis, aquellos vehículos que tienen como máximo 25 años, aunque puede haber circulando automóviles más viejos. En Almiserà la edad del parque móvil fue de 14,10 años; en Llocnou de Sant Jeroni, de 13,49 años; y en Benifairó, de 13,12 años.

En el resto de municipios de la comarca la antigüedad ronda los 13 años. El municipio de la comarca con el parque móvil más moderno es Guardamar de la Safor, con 11,54 años. El parque de turismos con menos de cuatro años fue en 2025 en la comarca de 12.044 unidades.

Con todo, estos datos son mucho mejores en comparación a las comarcas del interior de la Comunitat Valenciana, donde superan los 15 años. La media autonómica es de 13,15 años. Los modelos más modernos están en la franja litoral, los municipios más turísticos, y en las capitales de provincia. En los municipios que resultaron afectados por la dana en 2024 la compra posterior de nuevos vehículos, gracias a las subvenciones otorgadas, ha rebajado la antigüedad.

El parque móvil en los 31 municipios de la Safor, con 188.179 habitantes, está formado en total por 155.604 vehículos, entre ciclomotores, motocicletas, turismos y camiones. De estos, 97.200 son turismos.

Pocos eléctricos o híbridos

Otras curiosidades que refleja el informe es la baja implantación de la electrificación. A pesar de los incentivos fiscales, de las campañas tanto del sector como del Gobierno, y del encarecimiento de los combustibles, en la Safor solo circulan a estas alturas 1.424 vehículos eléctricos o híbridos, frente a los 87.790 de gasolina y los 63.269 con propulsión diésel.

Y existen 40.804 vehículos matriculados sin ningún tipo de distintivo ambiental. El resto se distribuye entre los 40.616 que tienen el B (amarillo), los 62.921 con el C (verde); los 6.756 con el ECO, y los 2.171 con el distintivo azul de Cero Emisiones, los menos contaminantes.

El censo de conductores está formado por 115.366 personas, de las cuales 65.153 son hombres y 50.213 son mujeres. Usando otra fuente, el INE, en 2024 en la comarca de la Safor había 51.05 vehículos turismos por cada 100 habitantes, una cifra superior a la media de provincia (46,10) y de la comunidad autónoma, con 49,82.

Por otra parte, los coches viejos que se abandonan en la vía pública son un quebradero de cabeza para los ayuntamientos; Oliva y Gandia están retirando, con cargo a las arcas municipales, unos 200 vehículos al año que los "jubilan" en la calle, saltándose los procedimientos reglamentarios.