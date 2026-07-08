Reparto de agua y fruta, zonas de sombra y conciertos retrasados: arranca el Pirata Beach en Gandia

La octava edición del Pirata Beach Fest de Gandia ya está en marcha. El festival musical, que se alargará hasta el próximo sábado, ha empezado este miércoles en plena ola de calor, y con una alerta roja por temperaturas extremas que estará activa hasta las 20 horas.

Centenares de jóvenes, en su mayoría valencianos pero otros muchos llegados de varios puntos de la geografía española, hacían cola este mediodía para ser los primeros en ocupar la zona de acampada, en el parque Ausiàs March, junto al recinto ferial.

Desde la propia organización, Black Lotus, se han tomado algunas medidas ante el calor. Respecto de la zona de acampada hay puntos de avituallamiento de fruta y agua fresca. La entrada principal se ha adaptado por un camino perimetrado donde hay árboles. Dentro de la zona verde hay tanto las sombras naturales como artificiales dispuestas por la organización, además de las duchas, con agua constante.

En cuanto al recinto de conciertos hay algunas fuentes, y una "zona refresh" con difusores de agua vaporizada. Además, este miércoles se ha decidido retrasar una hora el comienzo de las actuaciones: empezarán a las 20.30 horas.

Grupo llegado de la Ribera y dos amigos de Huesca. / J.C.

Los propios "piratas" también tienen remedios para combatir el calor. Luna y Joan, de Sagunt y Cristina, de Castelló, estudiantes universitarios, explican que llevan gorras, ventiladores, abanicos, bañadores, y una nevera portátil para meter hielo. "Lo mejor es que en las duchas el agua corre siempre y te puedes remojar las veces que quieras", cuenta Joan. Repiten en el Pirata porque "programan artistas que por esta zona actúan poco" y "porque nos gusta mucho la música en valenciano". Valoran que los precios son asequibles. Su presupuesto es gastarse unos cien euros por persona estos días. "No bebemos nada de alcohol", matizan.

Para un grupo de amigos llegados de Llombai, Catadau y Moncada este será su primer Pirata Beach Fest, aunque ya tienen experiencia en festivales. "Toca buscar siempre zonas de sombra, si no hay, llevamos una carpa en el coche", apuntan. En cuanto al cartel, valoran que aquí no haya demasiada música urbana o latina.

Dos amigos de Barbastro (Huesca), Marco y Jacobo, también vivirán su primera edición. "Esperamos a tres colegas más que vendrán en coche, un amigo vino el año pasado solo, le moló la experiencia y nos apuntamos para este año", explica Marco. Les gusta el cartel y esperan ver especialmente a Evaristo, El último que cierre y La Fuga.

Amigos de Bilbao y de Burgos. / J.C.

Pablo y Ander, de Bilbao, hacían cola para entrar a la zona de acampada junto con dos amigos más, David, de Burgos, e Ixeya, de Medina de Pomar, un municipio de las Merindades. Los vascos conocían Gandia por unas vacaciones de sus respectivos padres, y para los burgaleses es su primera vez en la ciudad. Aprovecharán también para ir la playa, lógicamente.

Llegada de los primeros campistas. / J.C.

Todos ellos tienen por delante cuatro días de fiesta con 57 grupos que actuarán en cuatro escenarios. En el cartel grupos como La Fúmiga (que se despedirá en el festival con su último concierto), Molotov, The Tyets, Talco, Non Servium, Mägo de Oz, Benito Kamelas, Boikot, La Fuga, Alcalá Norte, Els Catarres, Búhos, y hasta King África.

Esta mañana en el ayuntamiento ha tenido lugar una reunión de coordinación con la presencia del alcalde, José Manuel Prieto, la primera teniente de Alcaldía, Alícia Izquierdo, la regidora de Seguridad Ciudadana, Lydia Morant, y la concejala de Turismo, Balbina Sendra, junto con los promotores del festival.

El dispositivo de seguridad contempla un importante refuerzo de la presencia policial durante las 24 horas del día, además de un operativo específico de regulación del tráfico en el entorno del polígono Benieto para facilitar tanto la movilidad de los asistentes como la actividad habitual de la zona.

Punto de Sumisión Química

En materia de prevención, el festival volverá a contar con un Camino Seguro, perfectamente iluminado, que conectará la zona de acampada con el recinto de conciertos. Como novedad de esta edición se habilitará un Punto de Sumisión Química, equipado con pulseras centinela, tapas protectoras para vasos y atención inmediata ante cualquier posible incidencia.

El gobierno municipal agradece el trabajo realizado por todos los servicios implicados, desde los cuerpos de seguridad y emergencias hasta Cruz Roja y los departamentos municipales, como Servicios Básicos, que reforzará la limpieza y el número de contenedores, o Parques y Jardines, que han participado en la preparación del recinto.

La edición del año pasado contó con 30.000 asistentes diarios y cuatro mil jóvenes alojados en la zona de acampada. Por otra parte, el festival se implica un año más con causas sociales y políticas: esta edición cuenta con un escenario Free Palestine, y un "Punto Solidario por Palestina", y un Punto Violeta-LGTBI, donde informarse y prevenir casos de homofobia o de violencia de género.

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El acontecimiento también generará un importante impacto económico en sectores como la hostelería, el comercio, los hoteles, los campings y los apartamentos turísticos.