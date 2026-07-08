El PP de Gandia denuncia la falta de ejecución del presupuesto de 2025 en áreas como mejora de calles, Policía Local o tráfico

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Gandia, Víctor Soler, y el concejal Guillermo Barber comparecieron esta mañana en rueda de prensa para evaluar el informe de la Cuenta General del ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2025, elaborado por la Intervención.

Durante la comparecencia ambos dirigentes señalaron que el documento “desmonta el relato triunfalista del gobierno local” y consideran que el alcalde, José Manuel Prieto, "está más preocupado por la campaña electoral permanente que por gestionar los problemas reales de la ciudad".

En opinión de Barber este informe “retrata un ayuntamiento sin control financiero, con graves deficiencias de gestión y una preocupante falta de rigor económico”.

En primer lugar, el informe advierte que el ayuntamiento no conoce con exactitud el valor real de su patrimonio y de sus bienes. También reprocha al departamento de Recursos Humanos que ignore los requerimientos de la Intervención, con lo que se impide fiscalizar determinados gastos de personal antes del pago de las nóminas.

A ello se suma que el Plan de Control Financiero de 2025 sigue sin ejecutarse, una situación que Barber considera “gravísima”. “El principal mecanismo para controlar el dinero público sigue guardado en un cajón. El gobierno socialista presume de buena gestión mientras renuncia incluso a ejercer los controles financieros previstos por la ley".

La Intervención vuelve a alertar sobre el abuso de los fraccionamientos irregulares de contratos, una práctica que ya fue censurada por la Sindicatura de Comptes. Y se mantiene la alerta por el elevado endeudamiento municipal, superior a 3.000 euros por habitante, sin haber creado todavía un órgano especializado de control económico.

“Presumen de tener dinero en los bancos, pero el propio informe explica que ese dinero permanece inmovilizado por la parálisis administrativa, los retrasos en las licitaciones y la incapacidad para ejecutar inversiones y cubrir plazas. No es un síntoma de buena gestión; es la prueba de que el ayuntamiento está completamente bloqueado", dijo Barber.

Por su parte, Víctor Soler denuncia que el ayuntamiento dejó sin ejecutar el 79 % del presupuesto destinado a calles e infraestructuras urbanas, manteniendo 1,43 millones de euros bloqueados.

En materia de Tráfico y Movilidad, Soler añadió que el gobierno no ejecutó el 87 % del presupuesto, manteniendo más de 263.000 euros sin utilizar. En conservación del patrimonio el ayuntamiento dejó sin gastar el 55 % de los fondos.

Soler también criticó la situación de la Policía Local, donde el ayuntamiento dejó sin ejecutar 1,04 millones de euros en salarios y complementos como consecuencia de la falta de cobertura de vacantes. “La Relación de Puestos de Trabajo contempla 157 plazas de Policía Local, pero actualmente solo hay 123 agentes. Faltan 34 policías mientras los vecinos reclaman más seguridad en sus barrios", dijo.

Respuesta del gobierno local

En respuesta a estas críticas el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, señaló que esta rueda de prensa de Barber y Soler "viene a ratificar cuatro cuestiones, que siguen sin saber nada en materia presupuestaria, ni interpretar una Cuenta General; que continúa la política del enredo infinito afirmando cosas inexistentes en el informe; que siguen sin aportar ni una sola propuesta en materia económica; y afirman que no ejecutamos el presupuesto y a la vez gastamos mucho, algo totalmente contradictorio".