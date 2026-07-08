Tavernes de la Valldigna se queda este año sin su tradicional Porrat de la Sang en el Clot de la Font por la alerta roja

Cada segundo miércoles de julio, y desde hace más de un siglo, el Clot de la Font de Tavernes de la Valldigna se convierte en el escenario del Porrat de la Sang, una de las tradiciones más singulares y arraigadas del municipio.

Esta cita reúne cada año a decenas de vecinos y visitantes en torno a un variado programa de actividades, entre las que destacan las casetas instaladas por las asociaciones locales y la celebración del primer concierto del festival Sete Sóis Sete Luas en uno de los parajes más queridos de la localidad.

La alerta roja por altas temperaturas, activada durante la jornada del martes y vigente también este miércoles en la Safor, ha hecho que la estampa sea muy distinta este año. El ayuntamiento anunció, entre las medidas preventivas para paliar la ola de calor, la suspensión del Porrat de la Sang.

El Clot de la Font no acogerá ninguna de las actividades previstas, mientras que el concierto previsto para esta tarde se ha programado para el próximo 14 de julio, a las 20:30 h, en la zona de la Goleta. El grupo de la Safor "No som de Seattle" será el encargado de inaugurar la 34 ª edición de este festival,, que se ha convertido en un evento consolidado en la Safor.

Un 'porrat' con historia

Este porrat se celebra desde 1860 y tiene su origen en la época musulmana cuando tenía lugar en el poblado musulmán de la Ombria un mercado de verano donde vendían productos gastronómicos y otros productos.

Además, durante toda la semana, se realizan diversas actividades organizadas por la Asociación de Festers del Santíssim Crist de la Sang, que engloba, entre otros, la procesión del cristo en el calvario.

Algunas de estas actividades también se han tenido que reorganizar debido a la alerta roja. Concretamente, las Festes del Crist de la Sang centrarán buena parte de la programación entre el 9 y el 11 de julio, con una combinación de actos religiosos, actividades infantiles y propuestas festivas abiertas a la participación vecinal.

La programación comenzará el jueves 9 de julio con el traslado del Cristo a la ermita del Calvari, seguido de una misa y el tradicional reparto de pan bendito. Por la tarde habrá juegos infantiles y, ya por la noche, tendrá lugar la procesión del Santísimo Cristo de la Sangre. La jornada concluirá con una cena popular, la celebración de la Noche Blanca y una verbena amenizada por el espectáculo de Ángel y Elena.

Las celebraciones continuarán el viernes 10 de julio con nuevos juegos infantiles, una cena de paella en la calle Calvari y una verbena con el SDI Show de Iván.

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El programa finalizará el sábado 11 de julio, con juegos acuáticos para los más pequeños al mediodía, una cena de hermandad y una verbena con fiesta de disfraces y la actuación de Walectric.