Baldoví critica en Gandia la falta de presupuesto para el centro integrado de FP, la prometida residencia de mayores y la ampliación del ambulatorio del Grau

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la portavoz del grupo municipal en Gandia, Alícia Izquierdo, han comparecido este jueves en rueda de prensa en el paseo de les Germanies, en el centro de la ciudad, para hacer balance de cómo queda Gandia y la Safor en los presupuestos autonómicos para 2026, e informar de las enmiendas que ha presentado la formación al respecto.

Baldoví considera que se trata de un presupuesto "ficticio", porque "todavía se está tramitando en Les Corts y, cuando llegue a aprobarse, gracias a todas las concesiones ultras que haga a Vox, ya no habrá tiempo de ejecutarlo".

Pese a ello, Compromís ha presentado más de un centenar de enmiendas, entre ellas tres directamente relacionadas con Gandia pero que también tienen alcance comarcal, relativas al futuro Centro Integrado de Formación Profesional, la prometida pero inexistente residencia de mayores, y la ampliación del centro de salud del Grau de Gandia.

Respecto del centro integrado de FP, Baldoví ha dicho que con el PP al frente de la Generalitat “hemos perdido tres años, porque no han hecho ni los planos del nuevo instituto que el Botànic dejó preparado para tramitar con 23 millones de euros reservados”.

Por el contrario, ha recordado que “lo único que han hecho, primero Mazón y ahora Pérez Llorca, ha sido mentir y bloquear obras educativas en la comarca como esta, tan significativa y necesaria: primero eliminando el plan Edificant y ahora recortando todo el presupuesto, dejándolo en solo 100.000 euros, que no alcanzan ni para redactar los planos”.

Compromís ha presentado una enmienda al presupuesto para que, al menos, se destinen 400.000 euros en 2026 para licitar la redacción de los planos e iniciar la licitación de la obra.

En cuanto a la ampliación del centro de salud del Grau, el gobierno de Pérez Llorca solo destina 50.000 euros para llevar a cabo esta obra, algo que Baldoví ha calificado de “vergonzoso”. Por ello, “nosotros hemos presentado una enmienda para que se destinen 300.000 euros y, cuando llegue el momento, ya os diremos qué han votado PP y Vox, aunque os lo podéis imaginar”.

"Casualmente, otro despiste", ironizó Baldoví, ha sido destinar dinero para construir en Gandia una residencia pública para personas mayores. En este sentido el síndic comentó que la Safor "ha sido especialmente perjudicada por el PP en lo referente a la construcción y apertura de centros de día y residencias públicas para personas mayores, proyectos que incluso ya estaban en fase de tramitación".

«Casos como el de Potries que impulsó nuestro gobierno municipal allí y que el PP ha boicoteado y paralizado por completo, o los de Oliva y Tavernes de la Valldigna, son solo algunos ejemplos que han dado lugar a movilizaciones sociales muy importantes», señaló Baldoví.

Por ello, mediante diferentes enmiendas al presupuesto, Compromís ha exigido numerosas infraestructuras de servicios sociales que necesita la Safor-Valldigna.

"Pérez Llorca, solo centrado en ser candidato"

Por otra parte, Baldoví considera que en estos primeros meses de Pérez Llorca al frente de la Generalitat "su objetivo principal ha sido proteger a Mazón, colocar a personas afines, montar el gobierno más caro de nuestra historia, mantener a una consellera de Educación que maltrata a la comunidad educativa y pelear por ser candidato del PP en las próximas elecciones”, y ha añadido que “eso no es intentar solucionar los problemas de la gente de la Safor, que sufre por tener peores servicios públicos educativos, sanitarios y sociales”.

Tras la comparecencia Baldoví, Izquierdo, y la portavoz de Servicios Sociales de Compromís en Les Corts, Nathalie Torres, se han reunido con representantes de diferentes asociaciones del ámbito sociosanitario de la Safor para escuchar sus reivindicaciones.