Benipeixcar estrena estas fiestas patronales una comisión de quintos

El barrio de Benipeixcar, antiguo municipio independiente que se anexionó a Gandia hace 60 años, se prepara para vivir sus fiestas patronales. Serán del 9 al 12 de julio con una intensa programación organizada por las cuatro comisiones festivas del barrio: la de la Mare de Déu dels Desemparats, Sant Lluís Gonçaga, Crist de l'Empar y Sant Cristòfol, en colaboración con la Junta de Distrito Municipal.

Durante la presentación en rueda de prensa la presidenta de la Junta de Distrito, Inma Rodríguez, destacó el carácter emblemático de unas celebraciones que cada año movilizan las asociaciones vecinales y festivas del barrio.

Una de las novedades de esta edición será la creación, por primera vez, de una comisión de quintos. Según explicó la presidenta de la comisión de la Mare de Déu dels Desemparats, Àngela Ferris, la iniciativa ha tenido una gran acogida y ya cuenta con 160 personas del barrio. «Permitirá implicar a nuevas generaciones en la vida festiva de Benipeixcar y reforzar el sentimiento de pertenencia en el barrio», destacó.

Por su parte, el representante de la Comisión del Crist de l'Empar, Manolo Villarroel, detalló los principales actos previstos durante los cuatro días de celebraciones.

La programación arrancará el jueves 9 de julio con la festividad de la Mare de Déu dels Desemparats, que incluirá pasacalles, despertà, mascletà, ofrenda floral, misa solemne, procesión y un castillo de fuegos artificiales, además de la actuación musical de Nora la Cantaora.

El viernes 10 de julio será el turno de Sant Cristòfol, patrón de los conductores. Entre los actos más destacados figuran la tradicional bendición de vehículos en la plaza de Benipeixcar y el estreno oficial de la comisión de quintos, que protagonizará un pasacalle acompañada por una batucada y una charanga, seguida de una cena y una actuación musical en directo.

Las celebraciones continuarán el sábado 11 de julio con la festividad de Sant Lluís Gonçaga, una jornada marcada por las actividades infantiles, el desfile de disfraces, la ruta de bares, la tradicional batalla de merengues y un tardeo musical. Esa misma noche tendrá lugar la popular fiesta ibicenca, amenizada por el grupo Komplot.

Finalmente, el domingo 12 de julio se celebrarán los actos principales en honor al Crist de l'Empar y Sant Lluís Gonçaga, con despertà, pasacalles, comidas de hermandad, misas solemnes, procesiones y un castillo de fuegos artificiales que pondrá el punto final a las fiestas.

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Desde la organización animan a vecinos y visitantes a participar en unas celebraciones que combinan tradición, cultura popular y convivencia. «Benipeixcar es un barrio con mucha vida, mucha historia y una gran capacidad de acogida. Queremos que toda la ciudadanía venga a disfrutar de unas fiestas preparadas con mucho esfuerzo y aprecio», concluyó Villarroel.