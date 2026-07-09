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Buscan a un bebé sustraído del Hospital Francesc de Borja de Gandia

Las primeras hipótesis apuntan a que pudo llevárselo su padre

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y, por el momento, no hay detenidos

El hospital Francesc de Borja, en una imagen de archivo.

El hospital Francesc de Borja, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

La Policía Nacional busca a un bebé que presuntamente ha sido sustraído del Hospital Francesc de Borja de Gandia a primera hora de este jueves.

Los hechos se han producido cuando el menor, que permanecía ingresado en el centro sanitario por causas que no han trascendido, ha desaparecido de la habitación en la que se encontraba. Ha sido el propio hospital el que ha alertado a la Policía Nacional tras comprobar que el bebé ya no estaba en el lugar.

Según ha podido saber este diario, el menor todavía no ha sido localizado. Las primeras hipótesis apuntan a que podría haber sido sustraído por su padre, aunque la investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha practicado ninguna detención.

El personal de seguridad ha retenido a la madre en el propio hospital hasta que ha llegado la Policía Nacional para tomarle declaración, pero, por el momento, tampoco ha sido detenida.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) en Gandia se ha hecho cargo de la investigación.

La Generalitat Valenciana había asumido de forma urgente la guarda y custodia del bebé tras su hospitalización. Por ello, los padres del menor son los principales sospechosos como presuntos autores de un delito de sustracción de menores.

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