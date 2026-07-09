Una decisión casual convierte a Cheikh Diagne en el héroe de Gandia: "Hice lo que cualquier persona hubiera hecho"

Cheikh Diagne, un vecino senegalés que reside en Gandia desde 2009, se dirigía el pasado 19 de junio a recoger a sus tres hijos al colegio, como hace habitualmente. Sin embargo, aquel día rompió con su rutina. Aunque normalmente acude en coche, decidió desplazarse a pie al centro educativo. «Tenía el vehículo bien aparcado y pensé que, como el colegio está a unos 15 minutos, luego me costaría más encontrar sitio para aparcar», explica.

Esa decisión, fruto de una simple casualidad, cambió el rumbo de la jornada y convirtió a Diagne en un héroe para la ciudad. Aquel mismo día protagonizó el rescate de una mujer de 63 años que había quedado atrapada en el interior de su domicilio tras declararse un incendio en el quinto piso de un bloque de la avenida República Argentina, esquina con la plaza de Crist Rei.

Gracias a su rápida intervención, la víctima logró salvar la vida. «Ese viernes iba al colegio a por mis hijos y, de repente, vi mucho humo. Al levantar la cabeza descubrí a la señora gritando en el balcón, pero, como había tanto humo, solo veía su camiseta blanca», relata.

El senegalés no se lo pensó ni un segundo. Inmediatamente llamó a todos los timbres del edificio para que le dejaran acceder a la quinta planta. Una vez allí, comprobó que no podía entrar en la vivienda por la gran cantidad de humo. «No podía entrar, por lo que llamé al otro vecino de ese rellano y pude pasar de un balcón a otro, aunque tuve que romper un cristal», explica.

Diagne sufrió una herida leve en la pierna, pero asegura que «lo volvería a hacer». Recuerda que la mujer se encontraba en mal estado cuando la rescató y celebra saber que ya se ha recuperado. «No he sabido nada más de ella, pero sé que está bien, que es lo importante», afirma.

El vecino senegalés junto al alcalde de Gandia. / Àlex Oltra

Aunque muchos le consideran un héroe, él resta importancia a su actuación. «He hecho lo que cualquier persona hubiera hecho», asegura. Recalca que su única intención «era salvarle la vida». «Yo solo quería salvarla porque vi que todos estaban mirando desde abajo y nadie hizo nada. No podía quedarme quieto, por lo que subí sin pensar ni en mis hijos ni en nada». Y añade: «Fue un impulso. Hice lo que cualquier persona hubiera hecho».

"Extraordinario altruismo"

De hecho, y según recoge el informe de la Policía Local, su actuación estuvo marcada por un «extraordinario altruismo y un valor cívico excepcional».

Desde ese momento, Diagne ha recibido numerosas muestras de cariño y palabras de agradecimiento. De hecho, el propio alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y las concejalas Liduvina Gil y Lydia Morant lo recibieron recientemente en el despacho de Alcaldía, junto a su familia y amigos, para reconocer públicamente su actuación ejemplar.

Noticias relacionadas

«Queríamos agradecer a Cheikh el gesto que tuvo. Se trata de una actitud heroica que merece ser reconocida por toda la ciudad. Su comportamiento representa los mejores valores de civismo, solidaridad y compromiso con los demás», reconoce el primer edil.