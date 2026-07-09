Gandia captura dos jabalíes al día en el último año para controlar su proliferación

La presencia de jabalíes en Gandia ya no sorprende a quienes practican deporte junto al río Serpis ni a los vecinos de barrios como el Raval, donde estos animales han sido vistos en varias ocasiones, como muestran algunos vídeos difundidos en las redes sociales.

Ante esta situación, los ayuntamientos trabajan para frenar la sobrepoblación de jabalíes, una especie que supone una amenaza para los cultivos y un riesgo tanto para la seguridad vial como para los propios vecinos. En Gandia, el dispositivo cuenta con once jaulas-trampa distribuidas por distintos puntos del término municipal. De ellas, cinco son de titularidad municipal y fueron instaladas en noviembre de 2025, mientras que las otras seis fueron cedidas por la Generalitat Valenciana y entraron en funcionamiento en marzo de 2026.

La eficacia de estos dispositivos ha quedado demostrada. En total, se han capturado más de 630 jabalíes desde el pasado mes de agosto. En otras palabras, Gandia ha atrapado dos animales al día en todo su término municipal.

Estas medidas para frenar la sobrepoblación de jabalíes se reforzaron en agosto de 2025, cuando el área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, dirigida por Alícia Izquierdo, asumió las competencias municipales en materia de gestión de la fauna silvestre. Desde entonces, el ayuntamiento ha intensificado el programa de seguimiento y control de la población de esta especie en el término municipal.

Desde la puesta en marcha de este trabajo, se han registrado 371 capturas a través del sistema de jaulas-trampa, dentro del programa impulsado por el área de Medio Ambiente. Izquierdo recuerda que este sistema es una de las herramientas autorizadas para el control poblacional y permite actuar en aquellos puntos donde se detecta una mayor presencia de la especie con un seguimiento continuo de la evolución del programa.

A ello se suma el trabajo que se desarrolla a través del convenio municipal con la sociedad de cazadores, gestionado desde el área de Servicios Básicos, y que supone aproximadamente 260 capturas anuales adicionales. Las cifras ponen de manifiesto la magnitud de una situación que requiere diferentes herramientas de gestión y coordinación.

La concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, señala que "las cifras demuestran que no estamos hablando de una cuestión puntual ni de un problema menor, sino que estamos ante un importante desequilibrio poblacional que afecta prácticamente a todo el territorio valenciano y frente al que las administraciones tenemos la obligación de actuar".

"Respeto hacia los animales"

Izquierdo insiste en que "esta problemática debe abordarse siempre desde el respeto hacia los animales y alejándose de visiones simplistas". En sus palabras, "los jabalíes no son el problema; son una consecuencia de los cambios que se han producido en el territorio, de la falta de depredadores naturales y de un desequilibrio que también tiene mucho que ver con la acción humana".

Por ello, la edil recalca que la prioridad del ayuntamiento es "buscar el equilibrio entre la protección de la biodiversidad, la seguridad de las personas y la defensa de la actividad agrícola". Añade: "Somos conscientes de que detrás de cada campo afectado está el trabajo de un agricultor o una agricultora, igual que sabemos que la presencia de animales en las carreteras puede generar situaciones de riesgo. Por eso debemos actuar con criterios técnicos, con sensibilidad y con responsabilidad".

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"Debemos asumir que gestionar el territorio implica tomar decisiones complejas. Respetar a los animales también significa evitar situaciones de desequilibrio que acaben generando más conflictos, más accidentes y más sufrimiento", concluye.