Gandia promueve actividades gratuitas para jóvenes durante los meses de verano

La concejala de Juventud de Gandia, Inma Rodríguez, presentó una nueva edición de Activaemocions Estiu, una programación de actividades gratuitas dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años. Esta iniciativa pretende ofrecer alternativas de ocio educativo y saludable durante los meses de julio, agosto y septiembre, fomentando hábitos de vida activos, la convivencia entre iguales, el respeto por el medio ambiente y el descubrimiento del entorno natural del municipio.

La programación arrancará con dos jornadas de actividades náuticas, organizadas en colaboración con Gandia Surf, los días 17 y 25 de julio, en horario aproximado de 9.30 a 13.30 horas. Las actividades se desarrollarán en La Marina, ubicada en el Club Náutico de Gandia, y estarán condicionadas por el estado del mar. Las personas participantes podrán practicar disciplinas como el paddle surf, el kayak, el surf y el paddle surf gigante, una experiencia que promueve el trabajo en equipo, la cooperación, la confianza y el contacto con el mar desde una perspectiva segura y respetuosa con el medio ambiente.

La siguiente propuesta tendrá lugar el 12 de agosto, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, con una actividad especial dedicada a la observación del eclipse parcial de Sol. Los participantes podrán disfrutar de este fenómeno astronómico con gafas homologadas y con las explicaciones necesarias para comprender este acontecimiento científico, despertando así la curiosidad, el interés por la ciencia y el aprendizaje compartido.

El punto de encuentro será a la Ronda de Venècia, 24, en la playa de Venècia, a las 19 horas. La observación se realizará desde la playa de Venècia, siguiendo el asesoramiento de la Agrupació Astronòmica de la Safor.

La programación se completará el 5 de septiembre con una ruta interpretativa por el marjal de Gandia, una actividad destinada a dar a conocer uno de los espacios naturales más valiosos del municipio y a sensibilizar la juventud sobre la importancia de conservar la biodiversidad y el patrimonio ambiental. La ruta estará guiada por Adrià Castellà, educador ambiental especializado en este entorno. El punto de encuentro estará en el Espai Jove a las 11 horas.

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Todas las actividades son gratuitas y cuentan con plazas limitadas, por lo cual será necesaria la inscripción previa. Las personas interesadas podrán formalizarla a través del formulario de Google que se publicará al perfil de Instagram del Espai Jove (@espaijovegandia). Para mayor información, también se podrá acudir presencialmente a este centro, situado en la plaza del Tirant.