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Gandia promueve actividades gratuitas para jóvenes durante los meses de verano

La programación de Activaemocions está pensada para que puedan disfrutar de un verano activo, saludable y enriquecedor

Presentación en rueda de prensa.

Presentación en rueda de prensa. / Natxo Francés

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La concejala de Juventud de Gandia, Inma Rodríguez, presentó una nueva edición de Activaemocions Estiu, una programación de actividades gratuitas dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años. Esta iniciativa pretende ofrecer alternativas de ocio educativo y saludable durante los meses de julio, agosto y septiembre, fomentando hábitos de vida activos, la convivencia entre iguales, el respeto por el medio ambiente y el descubrimiento del entorno natural del municipio.

La programación arrancará con dos jornadas de actividades náuticas, organizadas en colaboración con Gandia Surf, los días 17 y 25 de julio, en horario aproximado de 9.30 a 13.30 horas. Las actividades se desarrollarán en La Marina, ubicada en el Club Náutico de Gandia, y estarán condicionadas por el estado del mar. Las personas participantes podrán practicar disciplinas como el paddle surf, el kayak, el surf y el paddle surf gigante, una experiencia que promueve el trabajo en equipo, la cooperación, la confianza y el contacto con el mar desde una perspectiva segura y respetuosa con el medio ambiente.

La siguiente propuesta tendrá lugar el 12 de agosto, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, con una actividad especial dedicada a la observación del eclipse parcial de Sol. Los participantes podrán disfrutar de este fenómeno astronómico con gafas homologadas y con las explicaciones necesarias para comprender este acontecimiento científico, despertando así la curiosidad, el interés por la ciencia y el aprendizaje compartido.

El punto de encuentro será a la Ronda de Venècia, 24, en la playa de Venècia, a las 19 horas. La observación se realizará desde la playa de Venècia, siguiendo el asesoramiento de la Agrupació Astronòmica de la Safor.

La programación se completará el 5 de septiembre con una ruta interpretativa por el marjal de Gandia, una actividad destinada a dar a conocer uno de los espacios naturales más valiosos del municipio y a sensibilizar la juventud sobre la importancia de conservar la biodiversidad y el patrimonio ambiental. La ruta estará guiada por Adrià Castellà, educador ambiental especializado en este entorno. El punto de encuentro estará en el Espai Jove a las 11 horas.

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Todas las actividades son gratuitas y cuentan con plazas limitadas, por lo cual será necesaria la inscripción previa. Las personas interesadas podrán formalizarla a través del formulario de Google que se publicará al perfil de Instagram del Espai Jove (@espaijovegandia). Para mayor información, también se podrá acudir presencialmente a este centro, situado en la plaza del Tirant.

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