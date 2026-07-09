Gandia reparte en el Pirata Beach Fest pulseras detectoras de sustancias en la bebida para evitar casos de sumisión química
El operativo municipal también incluye controles de drogas, seguridad y tráfico, un Camino Seguro entre la zona de acampada y el recinto de conciertos, y tapas protectoras de vasos
El Gobierno de Gandia, a través de las áreas de Protección, Seguridad y Convivencia e igualdad, Diversidad y LGTBI, ha puesto en marcha un amplio dispositivo especial con motivo del Pirata Beach Fest, que empezó ayer, para garantizar la seguridad, la prevención y el bienestar de los miles de jóvenes que asisten a este festival.
La concejala Lydia Morant explicó en rueda de prensa que este año se incorpora una nueva medida preventiva; la distribución gratuita de pulseras centinela en los Puntos Violeta. «Se trata de un sistema que permite detectar de manera rápida la posible presencia de determinadas sustancias químicas en las bebidas, contribuyendo así a prevenir situaciones relacionadas con la sumisión química», señaló.
Además, la Policía Local continuará repartiendo los tapavasos protectores reutilizables que ya se han utilizado en anteriores acontecimientos festivos de la ciudad. Estos dispositivos ayudan a evitar la introducción de sustancias en las consumiciones sin que la persona usuaria sea consciente.
El operativo también contempla un dispositivo especial de seguridad y tráfico durante los días del festival, así como la habilitación del llamado Camino Seguro, un itinerario vigilado e iluminado que conecta la zona de acampada con el recinto de conciertos para facilitar los desplazamientos de manera segura.
Por otro lado, volverán a estar operativos los Puntos Violeta, coordinados entre los departamentos municipales implicados, tanto en la zona de acampada como al recinto del festival. Estos espacios ofrecerán información, atención y acompañamiento a aquellas personas que lo requieran.
La concejala de Igualdad, Diversidad y LGTBI, Maribel Codina, subraya la importancia de este recurso en acontecimientos multitudinarios. «Son espacios de apoyo y seguridad para cualquier persona que considere haber sido víctima de una agresión, ya sea sexista, racista o LGTBIfóbica», señaló.
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