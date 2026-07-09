La Generalitat rectifica y mantendrá el autobús entre Oliva y la playa hasta el 31 de diciembre

Nuevo capítulo en el servicio de autobús entre Oliva y la playa. Si hace unos días la Generalitat Valenciana anunciaba de forma inesperada que dejaba de prestar este servicio, ahora ha dado marcha atrás. Tras las quejas presentadas por varios ayuntamientos afectados, la Conselleria de Transportes ha comunicado al Ayuntamiento de Oliva que mantendrá la línea en funcionamiento hasta el próximo 31 de diciembre.

Esta rectificación llega después de que el consistorio olivense contratara de urgencia la prestación del servicio, con una inversión de alrededor de 18.000 euros, para garantizar que los vecinos pudieran seguir utilizando este medio de transporte de forma gratuita durante los meses de julio y agosto.

El concejal de Urbanismo, Joan Mata, ha explicado cómo se ha desarrollado todo el proceso desde que la Generalitat anunció la supresión del servicio. Según ha detallado, el Consell comunicó el 2 de junio su decisión de dejar de gestionar y financiar la línea a partir del 30 de junio.

Reuniones

El ayuntamiento, por su parte, recibió la notificación el 4 de junio y, desde ese momento, solicitó reuniones urgentes los días 12, 15 y 19 de junio. Finalmente, el encuentro tuvo lugar el 23 de junio, cuando la Generalitat trasladó al consistorio que debía buscar una solución para garantizar el transporte.

Ante esta situación, Mata denunció que la suspensión les cogió "por sorpresa", por lo que "el consistorio tuvo que preparar una alternativa que garantizara mínimamente el servicio, mediante un contrato menor, que era el único sistema con el que técnicamente podíamos ofrecer una respuesta rápida".

Diez días después, el 3 de julio, y tras la presión ejercida por varios ayuntamientos, la Generalitat rectificó y anunció que la desvinculación del servicio se aplazaba hasta el 31 de diciembre. El ayuntamiento tuvo conocimiento oficial de esta decisión este lunes 6 de julio.

El edil señala que la propia Generalitat reconoce en esa documentación que era recomendable retrasar la desvinculación porque el ayuntamiento todavía no podía acceder a las ayudas estatales destinadas a financiar las bonificaciones del transporte público.

Valoración positiva

Mata valora positivamente este cambio de criterio y explica que ahora se está trabajando para que la reincorporación del servicio se produzca con la mayor normalidad posible y, así, minimizar las incidencias para los usuarios y coordinando la transición entre la Generalitat, la empresa adjudicataria y el propio Ayuntamiento.

Mientras tanto, el transporte se presta con el servicio contratado por el consistorio, ya que, según explica el concejal, "la rectificación se ha producido a última hora y su aplicación no es inmediata". Insiste en que la participación de las distintas administraciones y de la empresa concesionaria hace que la puesta en marcha del nuevo escenario requiera cierta coordinación.

Aunque el ayuntamiento reconoce que se trata de un servicio deficitario y con un número reducido de usuarios, subraya que resulta imprescindible para personas mayores y vecinos que carecen de vehículo propio y dependen de este autobús para sus desplazamientos.

Tras las críticas realizadas por Joan Mata a la gestión de la Generalitat, el portavoz del PP en Oliva, Germán Salazar, ha respondido con una defensa de la actuación del Consell. "Consideramos especialmente grave que se critique a una administración que precisamente está ayudando a mantener este servicio en nuestra ciudad", afirma.

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Además, añade que "esa actitud no es defender los intereses de Oliva, sino actuar con una deslealtad institucional injustificada por parte del señor Mata. Y quien acostumbra a dar lecciones sobre ética y buenas prácticas en política debería ser el primero en dar ejemplo, rectificar cuando se equivoca y asumir responsabilidades".